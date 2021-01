Service - „Ferien to go“ in Lüdersdorf: Dieses tolle Programm wird Schülern in den Winterferien geboten

Die Schulsozialarbeiterin in Lüdersdorf (Nordwestmecklenburg), Diana Pagel, und Jugendpflegerin Filiz Ceker haben ein Programm für die anstehenden Winterferien erarbeitet. Das Besondere: Die Angebote befinden sich in einem Karton und einem Stoffbeutel. Der OZ haben die Initiatoren vorab schon etwas mehr verraten.