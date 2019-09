Biathlon im Spätsommer an der Ostsee

Oberhof

Sonne, strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen lockten am Wochenende noch einmal viele Menschen an die Ostsee. Doch während einige das schöne Wetter im Spätsommer zu einem Bad im Wasser nutzten, fanden im krassen Gegensatz dazu nur einige hunderte Meter davon entfernt Wettkämpfe im Cross-Skating-Biathlon statt.

Ein sportliches Winter-Event im Sommer, das mag zunächst etwas verrückt klingen. Ist es aber bei weitem nicht, wie die Teilnehmer berichten. Bei einigen war es Liebe auf den zweiten Blick, der sie zum Cross-Skating-Biathlon führte. So fuhr zum Beispiel Doris Haack früher auf Inline-Skatern. Nach einem schlimmen Sturz wechselte die 57-jährige Kielerin auf die Rollski mit den Luftdruckrädern, mit denen man sogar bremsen kann. Und der ebenfalls aus dieser Hansestadt kommende Rainer Pinz (56) erfuhr bei einem „Tag des Sports“ in Kiel erstmals von dieser Sportart. Seitdem lässt ihn dieses Metier nicht mehr los. In Oberhof ging er jetzt schon zum 5. Mal an den Start.

Ebenfalls längst den Spaß an diesem Sport entdeckt hat Max Wiele. Der Zehnjährige aus Biele in Westfalen konnte es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Mehrere Wettkämpfe hatte er in diesem Jahr bereits absolviert. In Oberhof wollte er am Samstag erst die 7,5 Kilometer und dann am Sonntag noch die 15 Kilometer laufen. Im Kopf hatte er dabei auch schon die Deutschen Meisterschaften am 6. Oktober in Feucht. Wie in Oberhof wird dort sein Vater Torsten (47) starten, seine Mutter Barbara (40) und seine Schwester Eva (8) wollen die beiden dann kräftig anfeuern.

Jede Menge Applaus gab es für diese vier und die anderen der insgesamt 48 Teilnehmer von dem Publikum an der Strecke. „Das ist immer wieder toll. Über diesen Zuspruch freuen wir uns sehr“, so Jörg Alfeldt. Der 55-Jährige aus Hainichen ist der Vorsitzende des Vereins „Roll dich fit“, der bundesweit aktuell 87 Mitglieder zählt und dieses Event in Oberhof zusammen mit dem Team Ostsee um Sven Oppor aus Warnkenhagen, dem Wismarer Thorsten Herckt und Margret Rudolph aus Oberhof organisiert. Unterstützung kommt vom Landwirtschaftsbetrieb Nölck, der dafür Teile seines Grundstücks zur Verfügung stellt. „Das ist heute nicht mehr selbstverständlich“, so Alfeldt, der das gerne lobend hervorhebt und sich auf diesem Wege dafür bedanken möchte.

Wie reizvoll indes gerade Oberhof für so manchen Sportler ist, zeigte sich unter anderem am Beispiel von Karl Haack. Der 57-Jährige aus Köln hatte hier im vergangenen Jahr einen ersten und einen zweiten Platz belegt. Schmerzen im Rücken ließen einen Start diesmal zwar nicht zu. Mit seiner Frau Claudia (54) reiste er dennoch an, um sie anzufeuern. Zusammen hatten die beiden im Februar bei den Deutschen Meisterschaften im Skimarathon in Oberammergau die Bronzemedaille gewonnen.

Und während die einen recht ambitioniert waren, stand für andere allein die Teilnahme im Vordergrund. Willkommen war jeder. Und wer noch eine spezielle Einweisung benötigt, der konnte vorab an einem Workshop teilnehmen. Eduard Herbstreich aus Jersbek bei Hamburg erklärte darin die Handhabung mit den 3,6 Kilogramm schweren Lasergewehren.

Nach einer Streckenbesichtigung begannen schließlich die Wettkämpfe. Am Samstag im Massenstart über 7,5 Kilometer, in der Staffel und dem verkürzten Schnupperbiathlon, am Sonntag dann auf der Langstrecke über 15 Kilometer. Jeweils acht Schuss hatten die Teilnehmer im Liegend- und Stehendschießen für die fünf Scheiben zur Verfügung. Reichten diese nicht aus, mussten sie, wie beim echten Biathlon, Strafrunden laufen. Gewinner waren am Ende aber alle, denn jeder Teilnehmer bekam eine Medaille.

Wer Interesse hat und selbst einmal in das Cross-Skating reinschnuppern möchte, kann sich gerne an Sven Oppor (Tel. 0176/22212939) wenden. Der 37-Jährige führt regelmäßig Trainingseinheiten in der Region durch und freut sich über alle, die diese Sportart erlernen möchten.

Von Dirk Hoffmann