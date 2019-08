Grevesmühlen

Fototermin statt Unterricht: Lehrer und Schüler der Grundschule am Ploggensee haben zum Jubiläum ihrer Schule die Zahl „50“ nachgestellt und mit einer Drohne festgehalten. Und die Redaktion der OZ hat dabei gern geholfen. Vor einem halben Jahrhundert sind die ersten Schüler in die Klassenräume gestürmt. Deshalb gibt es in dieser Woche einige Veranstaltungen, so wie das Schulfest am Freitag zum Beispiel. Richtig Spaß hatten die Jungen und Mädchen bereits beim Fototermin mit der OSTSEE-ZEITUNG, die mit einer Drohne für die Luftaufnahme sorgte. Die ehemalige Polytechnische Oberschule „ Wilhelm Pieck“, wie die Schule damals hieß, war übrigens der erste Schulneubau in diesem Teil der Stadt, die Sporthalle und die benachbarte „Kurt-Bürger-Oberschule“ entstanden erst später.

Von Michael Prochnow