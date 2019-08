Grevesmühlen

Wird Grevesmühlen Ausrichter für das 30. Landeserntedankfest im kommenden Jahr? Interesse hat die Stadt zumindest bekundet – vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtvertreter. Die kommen am Montag, dem 2. September, um 18.30 Uhr im Rathaussaal zusammen.

Das Landeserntedankfest wird seit 1991 in Mecklenburg-Vorpommern gefeiert. In diesem Jahr wird es von der Gemeinde Hiddensee im Landkreis Vorpommern-Rügen ausgerichtet. Die Insel freut sich auf die Herausforderung am 6. Oktober. Im vergangenen Jahr war Dummerstorf Ausrichter.

Es ist Tradition, dass der Ausrichtungsort abwechselnd im mecklenburgischen und vorpommerschen Landesteil liegt. Bereits im Juli startete Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) eine Umfrage im Landkreis. „Für 2020 wird (…) eine Gemeinde (…) gesucht, die über die erforderliche Infrastruktur (Kirche, Festplatz) verfügt und mit viel Engagement der Bürger und Vereine das Landeserntedankfest im Oktober 2020 ausrichten möchte.“

Diese Voraussetzungen erfüllt Grevesmühlen zumindest. Dennoch, so mahnt Ralf Grote, stellvertretender Vorsitzender des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt, dürfe die Organisation nicht unterschätzt werden. Und „das Landeserntedankfest soll von einer ländlich geprägten Kleinstadt ausgerichtet werden. Nun ist die Frage, ob das überhaupt etwas für Grevesmühlen ist.“

Der Ausschussvorsitzende Wilfried Scharnweber schlug vor, das Amt Grevesmühlen-Land mit seinen Gemeinden einzubeziehen. Verworfen ist die Idee zumindest noch nicht, die Stadt ist wie fünf weitere Bewerber im Lostopf des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt in Schwerin gelandet. „Eine Entscheidung wird es erst Ende September geben“, informiert Petra Reinke vom Schweriner Ministerium auf Nachfrage. Das Land unterstützt das Landeserntedankfest mit einem finanziellen Beitrag in Höhe von 10 000 Euro.

Von Jana Franke