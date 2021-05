Wird Ostseeküstenradweg an Boltenhagens Strandpromenade verlegt?

Boltenhagen

Muss Boltenhagen den Ostseeküstenradweg von der Ostseeallee an die Strandpromenade verlegen, obwohl kein Gemeindevertreter das will? Droht sonst die Rückzahlung von Fördergeldern, die für den Bau der Dünenpromenade geflossen sind? Raum für solche Spekulation lassen der Ausgang der vergangenen Sitzung des Bauausschusses und fehlende Informationen.

Wo soll der Ostseeküstenradweg hin?

Und das obwohl unter den Gemeindevertretern bei diesem Thema ungewohnte Einigkeit herrscht: Es geht um die Frage, wo genau der sogenannte Ostseeküstenradweg künftig durch Boltenhagen verlaufen soll – oder wo auf keinen Fall. Eine Entscheidung darüber stand auf der Tagesordnung der vergangenen Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde.

8000 Kilometer um die Ostsee Der Ostseeküstenradweg, auch EuroVelo-Route EV10, ist ein europäischer Fernradweg, der durch Russland, Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland und Estland führt. In Mecklenburg-Vorpommern sind von Travemünde kommend, Boltenhagen, Wismar, Warnemünde, Stralsund, Greifswald und Usedom Stationen. In Deutschland ist die Strecke als Ostsee-Küsten-Radweg oder auch als Ostseeradfernweg ausgeschildert.

Anders als für die Gemeindevertreter war der künftige Verlauf des Radweges für die Verwaltung offenbar klar: nämlich über die Strandpromenade. Sie hatte den Sachverhalt in den Unterlagen zur Sitzung so formuliert: „Mit der Fertigstellung der Dünenpromenade soll die Strandpromenade vorrangig durch den Radverkehr genutzt werden. In diesem Sinne könnte der Verlauf des Ostseeküstenradwegs von der Ostseeallee auf die Strandpromenade verlegt werden.“

Verwaltung: Radweg auf Strandpromenade verlegen

Dementsprechend lautete die Beschlussvorlage: „Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt die Umverlegung des Ostseeküstenradwegs auf die Strandpromenade zwischen Dünenweg und Albin-Köbis-Siedlung.“ Zwei Karten skizzierten die vorgeschlagene Wegeführung zuzüglich einer Alternative, die hinter dem Bauhof entlangführt.

Quatsch? Humbug? Gefahr?

Die anwesenden Ausschussmitglieder schienen vom Vorstoß der Verwaltung völlig überrascht: Mirko Klein (CDU), traditionell mit deutlichen Worten unterwegs, stellte fest: „Es ist völliger Quatsch, den Radweg zu verlegen.“ Ähnlich formulierte es die sachkundige Einwohnerin Gabriele Matschke (Grüne): „Das ist doch Humbug, einen Radweg in eine belebte Fußgängerzone zu verlegen.“ Und Danny Holz (Grüne) gab zu bedenken: „Was ist dann mit den E-Bikes? Sind die nicht eine Gefahr?“ Seine Meinung: „Ich wäre dafür, den Ostseeküstenradweg da zu lassen, wo er ist, Radfahrer aber dennoch an der Strandpromenade auf einem geteilten Rad- und Fußweg zuzulassen.“

In der Sommersaison herrscht viel Verkehr auf der Ostseeallee in Boltenhagen. Vor allem für Radfahrer wird es dann gefährlich. Quelle: Behnk Malte

Vorschlag: Strandpromenade teilen

Diese Auffassung ist nicht neu. Ähnlich hatten sich die Gemeindevertreter bereits vor einem Jahr geäußert. Die Fraktion von Grünen und FUB hatte in einem Antrag vorgeschlagen, dass nach Fertigstellung der Dünenpromenade eine deutlich sichtbare Trennung der Strandpromenade in einen Abschnitt für Fußgänger und einen für Radler erfolgen sollte. Der relativ breite Weg könnte aus ihrer Sicht geteilt werden. Um die gefahrlose Querung des Weges an den Strandaufgängen zu ermöglichen, waren Warnbaken im Gespräch und Schilder, die zum „achtsamen Fahren“ auffordern. SPD und CDU begrüßten damals den Vorschlag.

8000 Kilometer Fernradweg

Umso erstaunlicher, dass die Verwaltung nun mit der Vorlage zur Verlegung des Ostseeküstenradweges vorprescht. Es handelt sich dabei schließlich um einen Europäischen Fernradweg. Er verläuft einmal rund um die Ostsee, auf fast 8000 Kilometern, durch neun Länder. Kaum vorstellbar, dass Radwanderer, teils mit motorisierten E-Bikes unterwegs, allzu gern alle paar Meter halten wollen, um Strandbesucher passieren zu lassen.

Woher kommt der Vorschlag? Ausschussvorsitzender Michael Steigmann konnte nur vermuten. „Vielleicht ist es Bestandteil des Fördermittelantrags und des Bescheides für die Dünenpromenade.“ Ein Gedanke, der Kay Grollmisch (FUB) nahezu fassungslos machte: „Jetzt kommt alles wieder hoch, was damals der Grund dafür war, warum ich gegen die Dünenpromenade war.“

Prüfungen sind notwendig

Als sich abzeichnete, dass niemand der Anwesenden nähere Informationen zum Verwaltungsvorschlag hatte, schlug Michael Steigmann vor, zunächst prüfen zu lassen, ob der Gemeinde Nachteile entstehen, wenn der Radweg bleibt, wo er ist. Zudem wolle er die Verkehrsbehörde des Landkreises prüfen lassen, ob die Strandpromenade dem Fußgängerverkehr gewidmet werden kann und Radfahrer sie gleichzeitig nutzen dürfen, wenn sie sich den Fußgängern unterordnen. Und so wurde der Antrag schließlich zurückgestellt.

Ex-Kurdirektorin wollte Radweg verlegen

Auch wenige Tage nach der Sitzung konnte Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) kein Licht ins Dunkel bringen. Auf Nachfrage sagte er: „Es ist jetzt ein Arbeitsauftrag der Verwaltung, zu prüfen, ob die Verlegung des Weges bei der Vergabe der Fördermittel eine Rolle gespielt hatte.“ Er erinnert sich: „Es war die Idee der damaligen Kurdirektorin, sie wollte den Weg verlegen.“ Claudia Hörl ist im vergangenen Jahr nach Querelen um die Dünenpromenade entlassen worden. Am Montag tritt ihr Nachfolger seinen Dienst an. Anzunehmen, dass auch ihn die Radwege künftig beschäftigen werden.

Von Juliane Schultz