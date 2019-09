Wismar: 20 Chöre feiern Landeschorfest

Wismar

Die Hansestadt ist Gastgeber des Landeschorfestes am 28. September. 20 Chöre aus allen Teilen von Mecklenburg-Vorpommern haben sich für dieses Sangestreffen angemeldet. Sie werden auf zwei Bühnen auftreten: in der Georgenkirche und auf der Wiese am Fürstenhof. Ausrichter sind der Heimat- und der Chorverband MV.

Erstes Chortreffen seit 2015

„Es ist das erste Chortreffen seit Neugründung des Heimatverbandes 2015“, sagt Geschäftsführerin Dr. Anna-Konstanze Schröder. Die Chöre werden sich mit ihren Programmen vorstellen. Etwa 20 Minuten sollen die Konzerte dauern. Dabei wird eine musikalische Genrevielfalt zu erleben sein. Sie reicht von deutschen Volksliedern über Shantys bis hin zu Gospels und internationalem Liedgut. Manche Chöre singen a cappella, andere mit Instrumentalbegleitung. „Das Publikum kann sich auf ein buntes Repertoire freuen“, macht Dr. Anna Schröder Lust auf einen Besuch.

Ensembles im Austausch

Chormusik ist ein wesentliches Element der musikalischen Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Das Spektrum reicht von Kirchenchören über Kinder- und Jugendensembles und Heimatchöre, Berufschöre, Gospelchöre, Shantychöre bis hin zu Popchören und freien Singegruppen. Der Heimatverband MV und der Chorverband MV wollen mit dem Landeschorfest 2019 das Kennenlernen und den Austausch zwischen den verschiedenen Chören ermöglichen.

Zur Geschichte der Chormusik

„Die Engagierten in der Chormusik sollen in ihrer Arbeit ermutigt werden, neue Chorliteratur einander vorzustellen und miteinander das Chorsingen zu feiern“, nennt Dr. Schröder ein weiteres Anliegen. Historiker Christoph Wunnicke wird eine kurze Geschichte der Chormusik in Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. Außerdem wird es eine Chorausstellung, Informationsstände und einen Chorleiterempfang geben.

Sarah Dittrich vom Landeschorverband Quelle: Nicole Hollatz

„Wir haben uns sehr über die Initiative des Heimatverbandes gefreut, ein Landeschorfest zu organisieren“, sagt Sarah Dittrich vom Landeschorverband. „Es ist für unsere Chöre immer wertvoll, zum einen auf größeren Veranstaltungen aufzutreten und sich zum anderen Impulse für die eigene Chorarbeit bei anderen Chören zu holen. Das gibt Schwung und trägt die Chöre auch in der Vorbereitung auf die Weihnachtskonzerte, denn jetzt stecken sie schon in der heißen Phase.“

Vier Chöre aus der Region

Aus Wismar und Umgebung haben sich vier Chöre für das Fest angemeldet: der Chor der Hansestadt Wismar, der Kammerchor „Perlmutt“, der Trachtenchor des Vereins Poeler Leben und der Chor Bad Kleinen. Einige der teilnehmenden Ensembles wollen ein gemeinsames Konzert gestalten. So tritt der Chor der Hansestadt Wismar mit dem Händelchor Parchim auf. Auch die Sänger vom Runge-Gymnasium in Wolgast und die Wolgaster Vokalisten stehen mit Instrumentalisten gemeinsam auf der Bühne. Ebenfalls haben sich die Chorvereinigung Stralendorf und die Liedertafel Wittenburg für ihren Auftritt zusammengetan.

Alle singen neues Landeslied

Geplant ist, dass alle Chöre gemeinsam das im April dieses Jahres in einem Wettbewerb gekürte Landeslied singen: „Mein Mecklenburg-Vorpommern“ von Kally Darm. „Das Landeschorfest ist also eine gute Gelegenheit, das neue Landeslied für den eigenen Chor einzustudieren“, meint Geschäftsführerin Schröder. Auf jeden Fall dürfte es ein imposantes Klangerlebnis werden, wenn mehrere hundert Sängerinnen und Sänger gemeinsam singen.

Catering am Fürstenhof

Der Heimatverband will Informationen über die teilnehmenden Chöre in einer Broschüre zusammenstellen. Denn Anliegen des Chorfestes ist es auch, Mitstreiter für die Ensembles zu gewinnen. Die Veranstalter hoffen auf viele interessierte Zuhörer. „Am Fürstenhof wird es ein Catering geben, so dass Besucher es den ganzen Tag beim Chorfest gut aushalten können.“

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern wurde im Mai 2015 als landesweite Dachorganisation gegründet, um wieder eine zentrale Anlaufstelle für die regionalen Heimatvereine, Chöre und Tanzgruppen und so weiter zu haben. Sein Vorgänger, der 1990 gegründete Landesheimatverband, hatte 2012 Insolvenz angemeldet.

Diese Chöre treten auf Auf zwei Bühnen werden folgende Chöre zu hören sein: der Chor der Hansestadt Wismar zusammen mit dem Händelchor Parchim, der Stralsunder Eisenbahnerchor von 1980 e.V., der Stadtchor Grimmen, der Polizeichor Schwerin, der Chor von St. Spiritus aus Greifswald, der Postchor Schwerin, der Kammerchor „Perlmutt“ aus Wismar, der Jugendchor des Runge-Gymnasiums aus Wolgast mit den Wolgaster Vokalisten und Instrumentalbegleitung, der Schweriner Madrigalchor Convivium Canticum, der Ückeritzer Chor, der Chor Bad Kleinen, der Trachtenchor des Vereins Poeler Leben, der Gemischte Chor Klein Trebbow, der Shantychor „Reriker Heulbojen“, der Postgesangsverein Ludwigslust, der Lehrerchor Bad Doberan, der Cantemus-Chor aus Greifswald sowie die Chorvereinigung Stralendorf zusammen mit der Liedertafel Wittenburg.

Von Haike Werfel