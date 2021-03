Wismar/Grevesmühlen

Unverhofft kommt oft: Für Dienstag, 2. März, gibt es am Impfzentrum in Wismar noch über 200 freie Impftermine. Auch für Donnerstag gibt es noch freie Kapazitäten.

Landkreissprecher Christoph Wohlleben: „Nachdem wir die Rückmeldung von der Landeshotline über die für diese Woche gebuchten Impftermine für den Biontech-Impfstoff erhalten haben, hat sich herausgestellt, dass wir für Dienstag im Impfzentrum in Wismar sowie für Donnerstag in Wismar und in Grevesmühlen noch zahlreiche freie Kapazitäten haben.“

Freie Dosen im Impfzentrum Wismar in der Störtebekerstraße

Für Dienstag stehen im Impfzentrum Wismar in der Störtebekerstraße 384 Dosen zur Verfügung. Allein dafür sollen noch über 200 Termine frei sein.

„Personen mit einer Impfbenachrichtigung, die es in den vergangenen Wochen vergeblich bei der Hotline versucht haben, hätten jetzt die Gelegenheit, noch kurzfristig einen Termin zu vereinbaren!“, so der Landkreissprecher am Montagnachmittag.

Die Telefonnummer lautet: 0385 - 2027 1115.

Wie es zu den freien Kapazitäten kommen konnte, ist offenbar noch unklar. Mit der Landeshotline soll es keine Probleme geben. Von einer möglichen Verkettung unglücklicher Umstände war als Erklärung die Rede.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Impfketagorie 1 zählen alle Menschen im Alter von über 80 Jahren. Die Gruppe umfasst außerdem Heimbewohner, Rettungsdienst, Pflegekräfte im ambulanten und stationären Bereich sowie Beschäftigte in Notaufnahmen und Covid-19-Stationen.

Bei der hohen Anzahl an noch verfügbaren Impfdosen ist nicht auszuschließen, dass auch Personen mit anderer Priorisierung geimpft werden könnten. Zuletzt wurden in Wismar auch Mitarbeiter der Wismarer Berufsfeuerwehr geimpft. Diese zählen eigentlich zur dritten Gruppe.

Von Heiko Hoffmann