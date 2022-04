Wismar: 99 Millionen Euro für grüne Energie

Wismar

Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit entsteht auf dem Haffeld in Wismar ein gewaltiger Neubau auf kleiner Fläche. Bootsführer können am ehesten sehen, was entsteht. Die Investition für ein Biomasseheizkraftwerk beläuft sich auf 99 Millionen Euro. Damit ist es eines der größten Erneuerbare-Energien-Projekte in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Vergleich: Die Bahnunterführung in der Poeler Straße in Wismar kostet einschließlich Nebenanlagen und Kreuzungen 52 Millionen Euro.

Wismarer Kraftwerk auf 530 Pfählen

Auf der Baustelle zwischen Seehafen-Zufahrt und Kaikante ist nach dem Baubeginn im März 2021 gut die Hälfte geschafft. Im Erdreich wurden in großer Dichte 530 Pfähle bis zu 25 Meter tief auf dem zwei Hektar großen Grundstück versenkt.

„Ende 2022 oder Anfang 2023 soll das Biomasseheizkraftwerk an den Start gehen.“ Frank Ledermüller, Geschäftsführer der Bioenergie Wismar GmbH Quelle: Heiko Hoffmann

Der 42 Meter hohe Schornstein muss nur noch angeschlossen werden. Ansonsten besteht das Kraftwerk aus dem 34 Meter hohen Kesselhaus, dem flacheren Turbinengebäude und dem Technik- und Sozialgebäude mit Luftkondensator auf dem Dach. „Ende 2022 oder Anfang 2023 soll das Biomasseheizkraftwerk an den Start gehen“, so Frank Ledermüller, Geschäftsführer der neu gegründeten Bioenergie Wismar GmbH.

Investition in die Energiewende

Die Investition passt in die Energiewende und ist mit der Diskussion um Energieunabhängigkeit im Zuge des Russlandkrieges in der Ukraine aktueller denn je. Das Biomasseheizkraftwerk wird Wismar Pellets und das Sägewerk Ilim Nordic Timber mit Wärme zum Trocknen ihrer Produkte beziehungsweise Rohstoffe versorgen. Über Fernwärmeleitungen werden die beiden Holzunternehmen im Holzcluster mit dem Kraftwerk verbunden.

230 000 Megawattstunden Wärme werden pro Jahr durch das Verbrennen von Holz als Biomasse produziert. Das verbessert die Energieversorgung bei den Unternehmen.

Stromproduktion höher als Verbrauch in Wismar

Der zweite große Effekt der Anlage: Über eine Laufzeit von 20 Jahren werden nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz jährlich 128 000 Megawattstunden in das Stromnetz der Edis eingespeist. Die Menge ist mehr als der Verbrauch aller Privathaushalte in Wismar. Nach Angaben der Stadtwerke Wismar betrug der Stromverbrauch der Haushalts- und Gewerbekunden in Wismar 69 372 Megawattstunden im Jahr 2021.

Der grüne Strom wird über eine Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erzeugt. Neben der nutzbaren Wärme wird gleichzeitig die mechanische Energie, die per Turbine gewonnen wird, mittels Generator in elektrischen Strom umgewandelt.

Französischer Infrastrukturfond finanziert das Vorhaben

Nach ersten Ideen 2016 wurde das Projekt seit 2018 von Wismar Pellets entwickelt, ehe es zur Finanzierung an „Pearl Infrastructure Capital“ verkauft wurde, einem französischen Infrastrukturfonds, der sich der Energiewende widmet und auf Infrastrukturprojekte spezialisiert ist. Außerdem gibt es ein Darlehen von einer deutschen Großbank. Zehn Prozent der Unternehmensanteile der Bioenergie Wismar GmbH hält Wismar Pellets.

Mindestens 70 Prozent weniger Treibhausgase

Zu den Gewinnaussichten lassen sich die Geschäftsführer Frank Ledermüller und Holger Sommer ungern in die Karten schauen. Lieber verweisen sie auf die gute Umweltbilanz. „Wir müssen mindestens 70 Prozent der Treibhausgase gegenüber dem herkömmlichen Einsatz von Energie und Kohle zur Wärmeerzeugung einsparen“, so Holger Sommer. Und Frank Ledermüller verweist darauf, dass der Lkw-Verkehr aus dem Haffeld heraus reduziert werde, weil mehr Biomasse im Holzcluster verbleibe als vorher.

„Am Ende verwenden wir alles, was holzig ist, verbrannt werden darf und erneuerbare Biomasse ist.“ Holger Sommer, Geschäftsführer Bioenergie Wismar GmbH Quelle: Heiko Hoffmann

Holzreste werden verbrannt

Denn das Biomasseheizkraftwerk wird „gefüttert“ mit Rindenmaterial, Waldholzresten und Hackschnitzeln. Vieles fällt bei der Produktion von Pellets und Brettern ab. „Am Ende verwenden wir alles, was holzig ist, verbrannt werden darf und erneuerbare Biomasse ist“, fasst Holger Sommer zusammen. So werde das Kraftwerk etwa zur Hälfte mit Holz aus dem Haffeld gespeist, die andere Hälfte stamme von Lieferanten von außerhalb. Der Brennstoffvorrat wird auf Flächen nahe dem Kesselgebäude gelagert.

Für die Anlage wurde mit dem Seehafen ein langfristiger Erbbaupachtvertrag geschlossen. Die Betriebsführung erfolgt durch die Firma Dornier Construction and Service GmbH. 25 Mitarbeiter werden das Kraftwerk am Laufen halten. Eingestellt werden Schlosser, Elektriker, Mechatroniker, Anlagenbediener und Radladerfahrer.

Von Heiko Hoffmann