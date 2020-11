Wismar: Arzt des Sana-Klinikums positiv getestet

Grevesmühlen

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Mitarbeiter des Sana Hanse-Klinikums in Wismar nimmt zu. Der Landkreis Nordwestmecklenburg meldete am Sonnabend drei weitere. Unter ihnen ist ein Arzt.

Zuvor wurden bereits zehn Beschäftigte des Krankenhauses positiv getestet. Unter ihnen waren drei Mitarbeiter der Intensivstation.

Die ersten Fälle wurden Anfang der Woche bekannt. Die Betroffenen arbeiteten nach Auskunft des Klinikchefs Michael Jürgensen auf drei Stationen. Das Krankenhaus bot allen Mitarbeitern an, sich testen zu lassen.

Positiv getestet wurde jetzt auch ein Kind in Gadebusch. Die Folge: Quarantäne für 18 Schützlinge und vier Erzieher der Kita „Am Burgsee“. Der Landkreis erläuterte am späten Sonnabendnachmittag: „Die betroffenen Eltern werden am Wochenende zunächst über die Kitaleitung informiert.“ Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde am Montag erlassen. Derzeit würden weitere Kontakte ermittelt. Sie könnten in Gadebusch und Umgebung zu weiteren Quarantäne-Anordnungen führen.

Ebenfalls positiv getestet wurde ein Lehrer der Regionalen Schule Bad Kleinen. Eine Analyse des Falls führt aber nach Auskunft des Landkreises zu keinen weiteren Quarantäne-Maßnahmen an der Schule.

17 neue Corona-Fälle wurden am Sonnabend in Nordwestmecklenburg registriert. Die Zahl der in Quarantäne befindlichen Erwachsenen und Kinder stieg leicht auf 2 165. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sank dagegen von 189 am Freitag auf 175. Der Landkreis erklärte am Sonnabend: „Anders als an in den letzten Tagen sind nicht der überwiegende Anteil der Neuinfizierten Kontaktpersonen der Kategorie eins, die mit einer bereits infizierten Person in Quarantäne waren, sondern neues Fallgeschehen, das neue Kontaktnachverfolgungen nach sich zieht.“

Von Jürgen Lenz