Wer hier landet, kann sich sicher sein, dass er nicht mehr vor die Tür gesetzt wird. Die Notunterkunft, wie das Obdachlosenheim der Diakonie in Wismar offiziell heißt, ist der letzte Anker für Menschen, die alles verloren haben. Vor allem den Halt in der Gesellschaft. Ein Blick hinter die grauen Mauern der Gundlach-Villa in der Lübschen Straße.