Wismar

Axel Steiner ist der neue Vorsteher des Wismarer Finanzamtes. So „neu“ ist der 52-jährige Regierungsdirektor eigentlich nicht mehr im Amt. Sein Antritt war leise im März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie. Nach einer langen kommissarischen Amtszeit – der längsten bisher im Wismarer Finanzamt – ist er seit September offiziell Chef über die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wismarer Finanzamt.

Der Festakt zur Amtseinführung mit vielen geladenen Gästen, Grußworten und Geschenken – natürlich im rechtlich erlaubten Rahmen – konnte pandemiebedingt aber jetzt erst stattfinden. „Wir wären längst alle geimpft, wenn das Finanzamt dafür zuständig wäre ...“, wird er zitiert. Ein Mann mit Humor. Und: „Es gibt Steuergelder, die sind echt gut angelegt“, kommentiert er beim Blick in den Festsaal des Wismarer Zeughauses. Auch das ist mit Steuergeldern saniert worden.

Der Liebe wegen

„Zwei Lieben haben dazu geführt, dass ich jetzt hier stehe“, erzählt er bei der Amtseinführung. „Erstens die Liebe zum Steuerrecht. Ich habe bereits als Teenager die Steuererklärung eines hier Anwesenden gemacht.“ Und der zweite Grund ist die Liebe zu seiner Frau, einer Rostockerin. „Sie ist dort zu Hause, ich bin es seit 1997.“ Gebürtig stammt Axel Steiner aus Mittelfranken.

Dass ihm die gute Kommunikation wichtig sei, wird im Gespräch mit Axel Steiner immer wieder deutlich. „Das Steuerrecht ist sehr komplex und wir müssen Wege finden, es gut zu kommunizieren, ohne die Grenze zur falschen Darstellung zu überschreiten.“

Sein Kollege Andreas Grüttner (Vorsteher Finanzamt Schwerin) bescheinigt ihm unter anderem großes Fachwissen, Humor und eben das rhetorische Geschick, beides zu vereinen. Die Wismarer Sachgebietsleiterin Kathrin Sieg lobte den neuen Chef: „Sie haben in dem Jahr mit uns viel Positives erreicht und das Amt mit viel Gelassenheit und Ruhe geleitet.“ Zur Not habe er dank seines Teams ein „Survival-Kit“ im Amtszimmer.

Erwartungen an die Finanzamtsleitung

An den Humor des Chefs habe man sich inzwischen gewöhnt. Axel Steiner: „Was erwartet ein Finanzbeamter von der Leitung eines Finanzamtes? Nur eine Sache: dass sie morgens, wenn er um sechs Uhr kommt, steht und den ganzen Tag hält ... Ich rede natürlich von der Datenleitung.“

Die sei für die Kolleginnen und Kollegen das A und O, „dann können wir arbeiten. Wenn unsere Programme funktionieren. Unsere Datenleitungen sind schmal bemessen. Das ist auch gut so, denn durch eine schmale Leitung kann man auch keine Informationen absaugen, allerdings kann man auch keine Videotelefonie damit veranstalten.“

Gesicht des Finanzamtes

MV’s Finanzminister Reinhard Meyer übernahm die offizielle Amtseinführung. Er sei der oberste Repräsentant der Steuerverwaltung in der Region und trage mit seinen Mitarbeitern „die Verantwortung für einen nicht unbedeutenden Teil des Steueraufkommens unseres Bundeslandes. Und ohne Geld ist nun mal kein Staat zu machen“, so Meyer.

Axel Steiner übernahm das Amt von Julia Freudenberg, die seit Januar 2020 die erste Finanzamtschefin in Rostock ist. „Ich habe ein Amt in einwandfreiem Zustand übergeben bekommen, quasi neuwertig!“, dankte er. Er hat einige berufliche Stationen – örtlich wie thematisch – hinter sich. Er war ständiger Vertreter des Amtsleiters des Finanzamtes Stralsund und in der Oberfinanzdirektion Rostock sowie im Finanzministerium des Landes tätig, dort als Referatsleiter für Umsatz-, Verkehrs- und Sondersteuern.

Minister Meyer fordert von ihm: „Wir erwarten, dass Sie das Steuerrecht klar und sicher ausüben.“ Ermessensentscheidungen sollten, wo sie möglich sind, auch umgesetzt werden. Reinhard Meyer sprach von „Kundenorientierung“: „Bürgerfreundlich auf die Menschen zugehen. Dass es überall in der Stadt heißt, mit diesem Finanzamt kann man gut kommunizieren.“

Von Nicole Hollatz