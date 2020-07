Wismar: Ehemaliger Agrarpilot verschenkt seine Uniform ans Museum

Wismar/Dorf Mecklenburg

Sie hing seit vielen Jahren ungenutzt im Schrank. Jetzt hat sich Siegfried Schramm von ihr getrennt. Seine Uniform als Agrarpilot hat der Wahl-Wismarer dem Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg geschenkt.

„Ich habe das Agrarflugzeug Z 37 dort stehen sehen, mit dem ich viele Jahre geflogen bin. Da dachte ich mir, vielleicht möchte das Museum auch die Uniform eines Agrarpiloten haben“, erzählt der 70-Jährige, der mit seiner Frau seit 2014 in der Wismarer Gartenstadt lebt. So brachte er seine Sommer- und Winteruniform mit Schirm- und Arbeitsmütze nach Dorf Mecklenburg.

Museumsführungen künftig auch in Uniform

Museumsleiter Dr. Björn Berg freut sich über das Geschenk. Er hat sehr wohl Verwendung für die Kleidungsstücke. Wie es der Zufall will, passen sie ihm sogar. „Wir werden die Uniform bei unseren Veranstaltungen regelmäßig zeigen“, kündigt der Leiter des Museums an. Beispielsweise für Besucherführungen durch seine Einrichtung wolle er sie anziehen.

Siegfried Schramm berichtete dem Museumschef auch aus seinem Berufsleben. Etliche Jahre hat er bei der Interflug, der staatlichen Fluggesellschaft der DDR, als Agrarpilot in Anklam gearbeitet. Er hat damals die Z 37 geflogen, ein tschechisches, einsitziges Agrarflugzeug. Aus dieser Zeit stammen die Uniform und die Mützen.

Segelfliegen als Hobby betrieben

Das Fliegen hatte er schon als 14-Jähriger gelernt, bei der GST, der Gesellschaft für Sport und Technik in Anklam. Hier begann er mit dem Segelflug. Wenn der jugendliche Siegfried Schramm abends auf dem Flugplatz war und die Agrarflieger landen sah, dann überkam ihn die Sehnsucht, auch so etwas machen zu wollen. „Schließlich waren Agrarpiloten ,echte Männer‘“, sagt er. Und er kannte sich in der Landwirtschaft aus, denn er war im Boltenhagener Ortsteil Redewisch aufgewachsen.

Allerdings sollte es noch einige Zeit dauern, bis sein Traum Wirklichkeit wurde. Denn zunächst machte er die Berufsausbildung zum Baufacharbeiter mit Abitur. „Ich fing im damaligen Wohnungsbaukombinat in Neubrandenburg als Montagebauer an.“ Heute freut sich der Rentner darüber, dass die Gebäude, an denen er mitgebaut hat, noch stehen.

Bis 1985 als Agrarflieger gearbeitet

Der Wunsch, sein Hobby, die Segelfliegerei, zum Beruf zu machen, sollte sich aber doch noch erfüllen. Als Siegfried Schramm gefragt wurde, ob er an einem Studium zum Verkehrsflieger interessiert sei, sagte er zu. Als ausgebildeter Pilot stand er vor der Entscheidung, zur Flugsicherung oder zum Agrarflug zu gehen. Er wählte Letzteres. Als Agrarflieger hat er etliche Tausend Stunden Dünger und Pflanzenbehandlungsmittel ausgebracht und auch Waldbrände bekämpft.

1985 musste er aus medizinischen Gründen den Pilotenjob aufgeben. Aufgrund der beruflichen Veränderung zog er mit seiner Familie von Neubrandenburg zurück in seine mecklenburgische Heimat. Einen endgültigen Schlussstrich zog Siegfried Schramm erst jetzt mit der Übergabe seiner Pilotenkleidung.

