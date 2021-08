Wismar

Ein Falschfahrer war bereits am vergangenen Sonntag gegen 22 Uhr auf der Autobahn 20 an der Ausfahrt Wismar unterwegs. Darüber informierten Zeugen die Polizei. Die sucht in diesem Zusammenhang jetzt nach weiteren Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein roter Renault Clio die A 20 über die Ausfahrt Wismar Mitte entgegengesetzt befahren haben. Der Fahrzeugführer überfuhr anschließend die Grünfläche, um dann wieder in vorgeschriebener Fahrtrichtung Lübeck weiterzufahren. Dabei verlor er Fahrzeugteile.

In Höhe des Autobahnparkplatzes Mölenbarg Nord meldeten weitere Zeugen, dass ein roter Kleinwagen mit Nordwestmecklenburger Ortskennung mehrfach in Schlangenlinien über drei Fahrspuren fuhr. Das Fahrzeug fuhr Ausfahrt Bobitz ab.

Fahrzeug und Führerschein beschlagnahmt

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Metelsdorf konnten noch in der Nacht im Rahmen der Ermittlungen das Fahrzeug und einen tatverdächtigen Fahrzeugführer antreffen. Da der 18-Jährige Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet sowie ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt, ebenso der Führerschein des Tatverdächtigen.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei ruft Zeugen sowie weitere betroffene oder geschädigte Fahrzeugführer, die Hinweise zu den Vorfällen auf der A 20 geben können, auf, sich bei der Polizei in Wismar unter 03841 203 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ