Wismar: IG-Metall-Aktion für Ilim-Timber-Leiharbeiter

Wismar

Unter dem Motto „Ein Betrieb – eine Belegschaft“ hat die Industriegewerkschaft Metall am Montag bei Ilim Timber in Wismar eine Aktion für Leiharbeitnehmer durchgeführt. Henning Groskreutz und Maik Schwaß von der IG Metall Lübeck-Wismar verteilten vor dem Tor des Holzverarbeiters Informationsmaterial zur laufenden Tarifrunde Leiharbeit und warben um Mitglieder für die Gewerkschaft. „Das Angebot der Arbeitgeber in der zweite Tarifverhandlung Ende Oktober ist nicht akzeptabel“, sagte IG-Metall-Chef Groskreutz. „Im Ergebnis würde das Einkommen vieler Leiharbeiter auf das Mindestlohnniveau absinken.“ Die DGB-Gewerkschaften fordern eine Entgelterhöhung um 8,5 Prozent, mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld, die Erhöhung der Urlaubstage zunächst auf 28, dann auf 30 Tage sowie dieselben Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit wie für die Beschäftigten der jeweiligen Entleihbetriebe. Laut IG Metall wurde Ilim Timber für die Aktion gewählt, weil das Unternehmen mit rund 50 die meisten Leiharbeiter in Wismar beschäftigt.

Von Haike Werfel