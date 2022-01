Wismar

Im Dezember 2019 hat Christian Hübner das letzte Mal ein Kino von innen gesehen. Mit einem Kumpel schaute er sich „Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers“ an. Damals, als die Welt noch in Ordnung war und Deutschland Corona noch gar nicht kannte. 25 Monate später erlebt er am Samstag wieder Kino-Feeling. Dieses Mal mit seiner Frau Dora-Charlotte und den beiden Kindern Ylvi (8) und Fritz (6).

Freuen sich auf einen Familien-Kinonachmittag: Dora-Charlotte und Christian Hübner mit ihren Kindern Ylvi (8) und Fritz (6). Quelle: Jana Franke

Aus Bad Doberan haben sie den Weg nach Wismar auf sich genommen, da der Landkreis Rostock Freizeiteinrichtungen und damit auch Kinos noch nicht öffnen darf. Vor allem ihrer Tochter wollen sie damit einen Tag vor ihrem Geburtstag einen großen Wunsch erfüllen: „Sing 2“ schauen. „Ich habe den Trailer im Fernsehen gesehen und fand ihn toll. Die Musik ist so schön“, erklärt die nun Achtjährige. Schon den ersten Teil des Films hat sie erleben dürfen. Und nun steht sie ganz aufgeregt vor der Tür des Kinosaals 4 und wartet ungeduldig darauf, endlich im bequemen Sessel Platz nehmen zu dürfen. Popcorn und Getränke sind bereits gekauft. Das gehört eben zu einem Kinobesuch dazu.

Mit Popcorn und Cola in den Spiderman-Film: Für Janne Poganski (12) aus Wismar gehört der leckere Snack einfach dazu. Quelle: Jana Franke

Der Meinung sind auch Lea Oestreich (13) und Janne Poganski (12) aus Wismar. Ein großer Eimer voll mit diesem Mais-Snack haben sie bei sich: „Popcorn for two“ teilen sich die Freundinnen, während sie „Spider-Man – No way home“ schauen. „Wir mögen Marvel-Filme“, begründet Lea die Wahl. Mehr als zwei Stunden geballte Action mit dem freundlichen Helden aus der Nachbarschaft, das wollten sich die Mädels nicht entgehen lassen – wenn auch mit Maske im Kinosaal. Nur zum Naschen zwischendurch darf sie abgenommen werden. So sind die Regeln, die aber nicht bei allen Kunden gut ankommen. Lea und Janne zeigen Verständnis.

„Wir machen die Regeln nicht“

„Wir mussten leider auch vereinzelt Kinobesucher wieder nach Hause schicken, da sie entweder keine Maske, keinen Impfnachweis oder kein negatives Testergebnis dabei hatten“, bedauert Domenik Balbiani-Antony. Der 29-Jährige kassiert den Eintritt ab und kümmert sich um die Zusammenstellung der Snackwünsche. Auch Beschimpfungen musste er bereits über sich ergehen lassen. „Aber diejenigen sind schon mit einer aggressiven Grundhaltung ins Kino gekommen.“ Beirren lässt er sich davon nicht. „Wir machen nicht die Regeln. Wir setzen nur um, was die Landesregierung beschließt“, betont er.

Popcorn ist der Renner im Kino. Hier füllt sie Domenik Balbiani-Antony (29) für einen Kunden ab. Quelle: Jana Franke

Im Großen und Ganzen würden die Besucher aber Verständnis zeigen, erklärt Theaterleiter Andreas Prüter. Seit 2013 leitet er das Cinestar in Wismar. Die Blockbuster sind auf Festplatten gespeichert, die wie eine Videokassette in das Herzstück des Kinos eingesetzt werden. Die OZ darf in der oberen Etage des Kinos einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ein großer Raum mit vier Projektoren, die durch vier schmale Scheiben auf die großen Leinwände der vier Kinos gerichtet sind. Hier und da brummen Lüftungen, überall blinken kleine Lämpchen.

Verluste bei mehr als 60 Prozent

„Spider-Man“ und „Sing 2“ sind derzeit stark nachgefragt, erzählt er. Zu 50 Prozent dürfen die Säle ausgelastet werden. „Natürlich sind wir mit der aktuellen Situation sehr unglücklich“, gibt der Kinoleiter zu. Das Jahr startete schon unglücklich. Einige Tage musste das Kino schließen, weil Mecklenburg-Vorpommern auf der risikogewichtigen Stufenkarte auf Rot war. Dieser Wechsel zwischen Öffnung und Schließung sei nicht nur für ihn und seine elf Mitarbeiter, sondern auch für die Besucher seit Mitte 2020 belastend. „Wir benötigen einen langfristigen Umgang mit der Pandemie, denn sie wird uns ja noch einige Zeit begleiten“, fordert er. Man könne große Kinos nicht so einfach öffnen und wieder schließen. Das beginne schon mit der Überlegung, in welche Filme investiert wird.

Theaterleiter Andreas Prüter freut sich, dass das Kino wieder offen sein kann. "Spiderman" und "Sing 2" sind derzeit gut besucht. Quelle: Jana Franke

Dem Kino wird vom Verleiher eine Grundgebühr berechnet – je nach Film 30 bis 60 Prozent des Eintrittspreises. Kino ist ein komplexes und teures System, das Planungssicherheit braucht. Die Verluste in Wismar ähneln den Verlusten der Gesamtbranche. „Die betrugen für Deutschlands Kinos im Jahr 2020 um die 68 Prozent und im Jahr 2021 63 Prozent im Vergleich zum Kinojahr 2019“, beziffert Andreas Prüter.

Testpflicht für Schüler in Winterferien

Er ist froh, dass er derzeit öffnen darf. Täglich um 17 Uhr schaut er auf die Internetseite des Landes- und Gesundheitsamtes, um die neuesten Corona-Zahlen zu erfahren. Im Moment stehen Mecklenburg-Vorpommern als gesamtes Bundesland und auch Nordwestmecklenburg als Landkreis gut da. Beides ist auf Gelb, da die Auslastung auf den Intensivstationen überschaubar ist. Aber die Anzahl der Neuinfektionen bereite ihm schon Sorge, gibt er zu. Nordwestmecklenburg hat eine Inzidenz von mehr als 1000.

Kino für die Kleinen Zu Ostern startet das Cinestar in Wismar wieder die Aktion „Mein erster Kinobesuch“. Die ist vor allem an die Kleinsten gerichtet. Die Filme dauern maximal eine Stunde, das Licht im Saal wird nur gedimmt, die Lautstärke ist reduziert und es gibt kein Vorprogramm mit Werbung. Und: Der Eintritt ist reduziert und es gibt Popcorn in Kids-Größe. „Das wird gut angenommen“, freut sich Kinoleiter Andreas Prüter.

Dessen sind sich auch Lina Müller (12) und Ina Krüger (12) bewusst. Aber das Kinoerlebnis lassen sich die Freundinnen dennoch nicht nehmen. Im Moment kommen sie mit ihrem Schüler- beziehungsweise ihrem Busausweis ohne Schnelltest rein. In den Winterferien gibt es diese Erleichterung für Schüler nicht, da sie dann nicht mehr regelmäßig getestet werden. Dann müssen auch sie sich – wie zweifach Geimpfte – testen lassen. Geboosterte benötigen keinen Schnelltest, ungeimpfte Erwachsene haben keinen Zutritt. Mit einer speziellen App sehen die Mitarbeiter im Kino, ob der digitale Impfpass gefälscht ist. Das sei aber noch nicht vorgekommen.

Ohne Test, aber mit Schülerausweis oder Busfahrkarte ins Kino: Für Lina Müller (12, l.) und Ina Krüger sind die derzeitigen Auflagen gerechtfertigt. Quelle: Jana Franke

Popcorn ist der Renner

Für „Spider-Man“ haben sich auch Lina und Ina entschieden. Der Trailer hat die beiden neugierig gemacht. „Wir kennen noch keinen Spider-Man-Film und wollten es einfach mal ausprobieren“, sagt Lina. Und dazu? Popcorn oder Nachos? „Nachos natürlich“, sind sich beide einig. Popcorn kann jeder.

Tatsächlich führt das selbst gemachte Popcorn das Snack-Ranking im Wismarer Kino leicht an. Am Wochenende gehen pro Tag schon mal bis zu zwölf Kilo weg. Nicht immer landen sie zu 100 Prozent im Bauch oder im Mülleimer. Leider gibt es auch in Wismar immer mal wieder Kinobesucher, die ihren Platz nicht aufräumen. Die Grobreinigung erfolgt durch die Mitarbeiter in den Pausen. Vormittags ist eine Reinigungsfirma im Haus, damit Gäste wie Familie Hübner, Lina und Ina oder Lea und Janne ihre Lieblingsfilme nicht inmitten von krümeligen Hinterlassenschaften genießen müssen.

Von Jana Franke