Wismar/Grevesmühlen

Mit großen Augen steht Marlene Metrow auf der Bühne. „Hier haben wir viel mehr Platz“, stellt die Neunjährige fest. Sie ist Mitglied der Schauspielklasse der Kreismusikschule „Carl Orff“. Bisher haben die Schülerinnen von Marina Pril nur online und in Klassenräumen des Gymnasiums Am Tannenberg in Grevesmühlen geübt, die die Kreismusikschule für ihren Unterricht am Nachmittag nutzt. Doch schon bald stehen Marlene und sechs andere Mädchen auf den umgangssprachlichen Brettern, die die Welt bedeuten – im Wismarer Theater. Auf die Bühne bringen sie „Hexenwahl“ von Erwin Walter.

Das Theaterstück „Hexenwahl“ wird viermal im Wismarer Theater zu sehen sein. Quelle: Jana Franke

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die alte Oberhexe Griseldis. Diese Rolle muss allerdings nicht besetzt werden, denn sie stürzte bei einem Ritt von ihrem Besen, fiel zu Boden und verstarb. Nun muss ihre Nachfolgerin gewählt werden. Auch Marlene als Hexe „Lina“ bewirbt sich um das Amt. Und eben als diese steht sie nun auf der großen Bühne und sagt ihren Text auf, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Jeder Satz sitzt – auch wenn der eine oder andere etwas zu schnell gesprochen ist. Marina Pril hebt die Hand und ruft: „Noch einmal! Und bitte etwas langsamer. Das Publikum muss euch verstehen können. Ihr habt Zeit, ihr müsst nicht rasen.“

Marlene Metrow (9) macht es Spaß, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Quelle: Jana Franke

Es ist der erste Probentag auf großer Bühne. Geübt werden nur einzelne Szenen, für mehr bleibt die Zeit heute nicht. Eine weitere Probe mit einzelnen Schaubildern ist für kommenden Mittwoch angesetzt. Dann gibt es noch eine Generalprobe des gesamten Stücks, bevor es am 23. und 24. April um 16 Uhr sowie am 27. und 28. April um 10 Uhr aufgeführt wird. Sind die Stühle im Publikumsbereich heute verwaist, könnte das Samstag in einer Woche schon anders aussehen. Das schieben die Mädels aber erst noch einmal beiseite und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. „Ein wenig aufgeregt bin ich schon“, gibt Marlene zu. „Aber ich mag es, in Rollen zu schlüpfen.“

Spielt eine liebe und – wie hier – eine böse Hexe: Jette Pardun (11). Quelle: Jana Franke

Gleich zwei davon muss Jette Pardun besetzen. Sie spielt eine böse und eine liebe Hexe. Das heißt für die Elfjährige nicht nur den meisten Text von allen, sondern dass sie sich zwischendurch auch umziehen muss. Da muss jeder Handgriff sitzen – und vor allem der richtige Weg genommen werden. „Ihr dürft euch nur hinter den Kulissen bewegen und nicht davor herumspringen, wenn ihr nicht dran seid“, mahnt Marina Pril. Und da Mädels ja auch fürs Schnattern bekannt sind, schiebt sie hinterher: „Wenn die Mikros angeschaltet sind und ihr keine Sprechrolle habt...“ Weiter führt sie es nicht aus, sondern hält ihren rechten Zeigefinger an den Mund.

Lucy Franke (11) gehört zu den Nachwuchsschauspielern, die am meisten Text lernen mussten. Quelle: Jana Franke

Im Augenrollen sind die kleinen Hexen übrigens auch ganz groß – aber nur für die Rolle, oder etwa nicht? Lucy Franke lacht. Die Elfjährige spielt die Hexe Carla und hat in einer Szene Mühe, zwei Hexen im Streit zu trennen. Ja, die Hexenwahl ist mit vielen Gemeinheiten verbunden und da ist das Verdrehen der Augen ein Muss. „Das hat sie im Kindesalter gelernt“, scherzt Lucys Mutter Peggy Franke. Ein genervtes Stöhnen dazu und eine perfekte Pubertätstochter steht vor ihr. Dabei sieht die Lucy doch so brav aus?!

Ella Quedenbaum (11) spielt den Hund „Tasso“. Sie ist bereits seit dem Kindergarten in der Theaterspielgruppe. Quelle: Jana Franke

Alles andere als brav sind im Stück Katze „Minka“, gespielt von Gloria Reschke, und Hund „Tasso“, gespielt von Ella Quedenbaum, die wie wild aufeinander losgehen. „Die Streitszenen lieben sie“, verrät Marina Pril. Überhaupt lieben sie es, Zuschauer zu unterhalten. „Ich interessiere mich für Schauspielerei, seitdem ich klein bin“, verrät die zehnjährige Gloria. Zur Schauspielklasse ist die Grundschülerin über das Instrumentenkarussell der Kreismusikschule gekommen. Ella ist dagegen schon seit dem Kindergarten dabei. „Es macht so viel Spaß und vor allem habe ich viele Freunde gefunden“, freut sie sich.

Gloria Reschke (10): „Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und die Zuschauer zu unterhalten.“ Quelle: privat

Eine entscheidende Rolle im Stück spielt Daria Hacker. Die Elfjährige will als Reporterin Marion Fotos vom Hexentreffen schießen und sich somit eine lukrative Festanstellung in der Zeitungsbranche sichern. Doch am Ende stellt sich heraus, dass es eine Verbindung zwischen Marion und der verstorbenen Oberhexe gibt, und dass Griseldis durch einen bösen Anschlag ums Leben kam. Mehr wird an dieser Stelle allerdings nicht verraten.

Daria Hacker (11) mimt eine Journalistin, die möglichst viel über die Hexen herausfinden möchte. Quelle: Jana Franke

Die Vorfreude auf die vier Vorstellungen ist groß bei den Mädels. „Wir hoffen, dass wir viele Leute begeistern“, sagt Jonna Hartig (10). Und: Endlich können sie nach langer Corona-Pause wieder auftreten und zeigen, was in ihnen steckt. Erst seit September ist das Proben als Gruppe möglich. Davor gab es lockdownbedingt Onlinetreffen der Schauspielklasse. Mit Blick auf den Breitbandausbau im Landkreis und den damit verbundenen Internetabbrüchen war das nicht immer ein Vergnügen, merkt Marina Pril an. „Aber die Kinder sind mit Unterstützung der Eltern dabei geblieben. Das freut mich sehr.“

Gehen den Songtext noch einmal durch: (v. l.) Jonna Hartig (10), Marlene Metrow (9) und Daria Hacker (11). Quelle: Jana Franke

Die letzten Minuten der Probe laufen. Die Schlussszene ist an der Reihe. Ausgerechnet jetzt ,während einer Tanzeinlage, reißt das Kabel von Darias Mikrofon. Es poltert zu Boden und sie bleibt stumm. Ein anderes Mädchen vergisst hinter der Bühne das große Tuch, das bei der Tanzeinlage von Bedeutung ist. Einer anderen fällt der Haarreif herunter. Mehr zu sich selbst sagt Marina Pril: „Wir haben noch zwei Wochen. Wir schaffen das.“ Na klar, alles wird gut.

Tickets und Zeiten Zu erleben ist das Theaterstück an vier Tagen. Karten für die Vorstellungen am 23. und 24. April (jeweils um 16 Uhr) gibt es in der Tourist-Information (Telefon 0 38 41/1 94 33) oder bei Eventim. Für die Vorstellungen am 27. und 28. April (jeweils um 10 Uhr) gibt es die Tickets ausschließlich im Theater (Telefon 0 38 41/3 26 04 14). Sie kosten 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Die Vorstellung am 24. April soll eine ganz besondere werden. Das Wismarer Theater und die Kreismusikschule ermöglichen ukrainischen Kindern und ihren Familien einen kostenlosen Besuch des Stücks. Dafür sind zwei Reihen reserviert.

Von Jana Franke