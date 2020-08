Wismar

Da staunte die Jubilarin nicht schlecht, als in ihrer Geburtstagsrunde mit den Klöppel-Frauen plötzlich unbekannte Gäste stehen. Sie überbringen Christl Goldack nicht nur Glückwünsche und Blumen zu ihrem 84. Geburtstag, sondern überreichen ihr auch das Ehrenamts-Diplom des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Namen von Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD).

Einsatz für traditionelle Handarbeitstechnik

Christl Goldack, langjährige Leiterin der Wismarer Klöppel-Arbeitsgemeinschaft, ist die Freude anzusehen. Die Überraschung ist Hannes Klaus vom DRK-Landesverband, Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg, sowie dessen Ehrenamtskoordinatorin Ulla Hardt gelungen. Giewald würdigt das Engagement der Seniorin für die jahrhundertealte Handwerkskunst des Klöppelns. Seit Christl Goldack es 1982 erlernt hat, wie man eine „echte Spitze“ fertigt, gibt sie ihre Kenntnisse vor allem an ältere Mitmenschen weiter. Damit setzt sie sich für die Aufrechterhaltung dieser traditionellen Handarbeitstechnik ein.

Anzeige

Anleiterin von bis zu 35 Klöpplerinnen

Bereits seit 1984 leitet sie die Klöppel-AG in Wismar. Bis zum heutigen Tag ist sie Ansprechpartnerin und Anleiterin beim Klöppeln für bis zu 35 Mitglieder in zwei Gruppen. Die treffen sich zweimal die Woche am Dienstag und am Mittwoch. Das Durchschnittsalter der Frauen liegt bei siebzig plus, sagen sie auf Nachfrage. Sie kommen nicht nur aus Wismar, sondern unter anderem auch aus Grevesmühlen, Rehna, Bad Kleinen und Warin.

Weitere OZ+ Artikel

„Nur wenige Menschen in Mecklenburg-Vorpommern verfügen noch über Kenntnisse in der Handwerkskunst des Klöppelns“, heißt es in dem Ehrenamts-Diplom. „Die geduldige, freundliche Art der Seniorin ist ein unschätzbarer Vorteil bei der Vermittlung der Techniken des Klöppelns.“

Arbeitsgemeinschaft in Fritz-Reuter-Schule

Die Arbeitsgemeinschaft nutzt seit Jahren Räume in der Fritz-Reuter-Grundschule. So kam es, dass die Klöpplerinnen seit 1991 unter Anleitung von Christl Goldack auch Grundschülern diese Handarbeit beibringen. Da das historische Schulgebäude derzeit saniert und umgebaut wird, ist die Reuterschule in einer früheren Kindertagesstätte am Friedenshof untergebracht.

Auch zwölf Kinder lernen das Klöppeln

Aktuell sind es zwölf Kinder, darunter vier Jungen, die hellauf begeistert sind von der lieben Zuwendung ihrer AG-Leiterin. „Fürs Klöppeln braucht man keine Fingerfertigkeit, nur ein bisschen Lust und Geduld“, sagt Christl Goldack. Sie freut sich darauf, dass sie nach der coronabedingten Zwangspause ab kommender Woche wieder mit den Schülern klöppeln darf. „Der Umgang mit den jungen Menschen hält jung“, meint die Expertin und lächelt. Sie möchte noch lange die Klöppel-AG leiten. Arbeiten von ihr und den AG-Mitgliedern sind übrigens im Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg in der Sonderschau „Textile Kunst“ noch bis zum 27. September zu bestaunen.

AG-Mitglieder sagen Danke

Die Frauen der Arbeitsgemeinschaft bedanken sich bei ihrer Anleiterin für das Engagement und das uneigennützige Weitergeben der Kunst des Klöppelns. Eigentlich sollte Christl Goldack das Ehrenamts-Diplom auf der Wismarer Ehrenamtsmesse während der Hanseschau im April überreicht werden. Beide Veranstaltungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt.

2018 wurde Christl Goldack für ihr bürgerschaftliches Engagement mit der Ehrennadel des Landkreises Nordwestmecklenburg ausgezeichnet. Das Ehrendiplom des Landes Mecklenburg-Vorpommern nahm sie bereits 2015 aus den Händen der damaligen Sozialministerin Birgit Hesse entgegen.

Von Haike Werfel