Wismar: Krebskranke Mutter hofft auf Auszeit mit ihrer Familie

Mandy Schmidt ist an Brustkrebs erkrankt. 2015, als sie mit ihrem Sohn Louis schwanger war, bekam sie die Diagnose. Seitdem hat die 37-Jährige eine Chemotherapie und Bestrahlung tapfer überstanden. „Ich bin zwischendurch sogar arbeiten gegangen. Für ein halbes Jahr“, erzählt sie. Sie ist in der Gastronomie als Servicekraft tätig.

Im November 2017 dann der Schicksalsschlag. Es haben sich Metastasen gebildet. Der Krebs breitet sich in ihrem Körper aus.

Sozialarbeiterin bittet um Hilfe

Im Wismarer Hanse-Klinikum wird sie palliativmedizinisch behandelt. „Die Patientin weiß, dass ihr wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit bleibt“, sagt Sozialarbeiterin Franziska Benz, die sie betreut. „In vielen Gesprächen ist der dringende Wunsch nach einer gemeinsamen Auszeit mit der ganzen Familie immer wieder Thema gewesen.“ Die beiden fast erwachsenen Töchter von Mandy Schmidt leben beim Vater in Bayern, sie wohnt mit ihrem Ehemann und zwei Söhnen in Gadebusch.

Die Sozialarbeiterin hat von dem Wismarer Verein Tätowierte gegen Krebs gehört. Der unterstützt Familien mit krebserkrankten Kindern in Mecklenburg-Vorpommern. „Habt ihr die Möglichkeit, eine kleine Auszeit für die Familie finanziell zu unterstützen?“ fragt sie über Facebook an. „Wir werden rund zweitausend Euro zur Verfügung stellen und der Familie eine Woche im Ferienhaus schenken“, erklärt Vereinsgründer Sebastian Kairies. Er will die krebskranke Frau kennenlernen und von ihr hören, wo sie gerne Urlaub machen möchte.

Gezeichnet von der Krankheit

Mandy Schmidt sitzt auf ihrem Krankenbett, bleich im Gesicht, die Augen eingefallen und dunkel umrändert. Krankheit und Therapie haben sie augenscheinlich mitgenommen. Die 37-Jährige wirkt müde. Kraftlos. Die Herbstsonne schickt ihre wärmenden Strahlen ins Zimmer des Klinikums. Doch die Patientin hat eine schwarze Strickjacke angezogen.

Ihre Familie ist zu Besuch: Ehemann Stephan (52) mit den Söhnen Louis (4) und Luke (3), ihre Eltern Heimke (59) und Wolfgang Stichter (69) sind aus Bayern angereist, wo die gebürtigen Thüringer jetzt wohnen. Sie haben die beiden Kinder aus erster Ehe ihrer Tochter mitgebracht: Stephanie (18) und Kathi (16). Die Mädchen sitzen bei der Mutter auf dem Krankenbett, die aufgeweckten Jungen gehen auf Entdeckungstour im Patientenzimmer.

„Zwei Stunden im Auto schaffe ich“

Sie freue sich über das Angebot des Vereins, sagt Mandy Schmidt. Sie möchte ans Meer. „Zwei Stunden Autofahrt kriege ich hin“, meint sie. 25 Jahre hat sie in Bayern gelebt. Nach der Krebsdiagnose zog sie nach Mecklenburg, in die Nähe der Ostsee. „Aus Liebe zum Wasser“, erklärt die im thüringischen Gera Geborene. Ehemann Stephan folgte ihr. Er hat sich eine nächtliche Arbeit gesucht. „Ich trage Zeitungen aus, damit ich mich am Tag um meine Frau und die Kinder kümmern kann.“

Sebastian Kairies sichert auch zu, dass der Verein die Fahrtkosten für die Töchter übernehmen wird. Stephanie studiert und möchte Erzieherin werden. Kathi macht eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. „Wir werden einen Spendenaufruf starten, damit ihr auch ein paar Ausflüge machen könnt“, kündigt er an.

Die Eltern sind überrascht von dem Hilfsangebot. Überrascht waren sie auch von der Nachricht, wie’s um ihre Tochter steht. „Wir wissen’s seit Kurzem, dass es so akut ist. Wir sind gleich losgefahren, als wir’s erfahren haben“, berichtet Heimke Stichter. In dieser Woche beginnt für ihre Tochter eine Schmerzbestrahlung in Rostock, damit die Metastasen nicht so schnell wachsen.

Spendenkonto Der gemeinnützige Verein „Tätowierte gegen Krebs“ wurde 2014 gegründet. Seitdem hat er schon 180 000 Euro an Spenden eingesammelt. Das Geld geht vor allem an die Kinderkrebsstationen in Rostock und in Greifswald sowie an Hospize in MV. Wer die Hilfsaktion für Mandy Schmidt unterstützen möchte, spendet auf das Konto DE90 1405 1000 1006 0214 49, Verwendungszweck: Mandy.

Von Haike Werfel