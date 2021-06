Der Wismarer HNO-Arzt Michael Salz und sein Team bieten am Sonntag, dem 13. Juni, auf dem Gelände der MV Werft knapp 1900 Impfdosen von Johnson & Johnson an – für Menschen aus ganz Deutschland. Die können wegen des Einbahnstraßensystems auch in die Dockhalle schauen. Dort entsteht gerade das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“.