Wismar

Es gibt eine weitere schlechte Nachricht für die Wismarer Einkaufswelt: C&A macht seine Innenstadt-Filiale in vier Monaten zu. Das bestätigte Unternehmenssprecherin Betty Kieß, nachdem erste Gerüchte in der Hansestadt die Runde gemacht haben. „Die Filiale wird voraussichtlich im Mai 2022 schließen“, erklärte sie.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien darüber frühzeitig informiert worden. Informationen, ob es Kündigungen gab oder die Kollegen in anderen Filialen eingesetzt werden, gibt sie nicht. Auch nicht dazu, wie viele Mitarbeiter es derzeit gibt. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu mitarbeiterbezogenen Daten keine näheren Angaben machen.“

Unternehmen will sich neu aufstellen

Im Mai 2007 war die Filiale in der Straße Hinter dem Rathaus eröffnet worden. Auf 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche entwickelte sich das Geschäft zu einem rentablen Standort. Doch die Corona-Krise hat C&A wie viele andere Einzelhändler hart getroffen. Die Modekette will sich umstrukturieren, den Fokus vor allem auf „digitale Lösungen“ setzen und in diese investieren. Es habe sich gezeigt, „dass die richtige Kombination eines digitalen und stationären Ansatzes entscheidend ist“, heißt es aus dem Unternehmen.

C&A schließt seine Filiale in Wismar. Im Mai zieht das Unternehmen aus dem Gebäude aus. Quelle: Jana Franke

Bereits im November wurde ein Plan erarbeitet, mit dem eine Reihe von organisatorischen Veränderungen angekündigt wurden. Digitale Lösungen sollen sicherstellen, „dass das Geschäft von C&A gemäß den Prioritäten des Unternehmens neu gestaltet werden kann, um das Einkaufserlebnis der Konsumenten deutlich zu verbessern“. Das erklärte Ziel: Konsumentenbedürfnisse künftig online genauso effektiv zu bedienen wie in den Geschäften.

Fünf weitere C&A-Filialen in MV bleiben offen

C&A will insgesamt 13 Filialen in Deutschland schließen. Wismar ist als einziger Standort in Mecklenburg-Vorpommern betroffen, die übrigen fünf Filialen – zwei in Rostock und jeweils eine in Schwerin, Neubrandenburg und Stralsund – bleiben nach Aussage von Betty Kieß bestehen. Sie betont, dass die im November angekündigten Modernisierungsprozesse nicht im Zusammenhang mit „der Weiterentwicklung des Filialnetzes“ stehen würden. Regelmäßige Analysen mit Prüfungen auf Zukunftsfähigkeit hätten zu der Entscheidung geführt, Wismar als Standort aufzugeben. Welche Filialen noch schließen, ist bisher nicht öffentlich gemacht worden. Das werde noch überprüft und dabei werden Einflüsse wie Marktumfeld, Stadt- und Handelsentwicklung untersucht.

Für Wismar ist die Entscheidung bereits gefallen. „Wir möchten uns bei den Kolleginnen und Kollegen für ihre gute Arbeit und bei den Kundinnen und Kunden für das Vertrauen bedanken“, betont Betty Kieß. Das Unternehmen ist mit aktuell rund 427 Filialen nicht nur in Deutschland vertreten. Es zählt fast 1400 Standorte in 18 europäischen Ländern. Beschäftigt werden rund 23 000 Angestellte. Der Hauptsitz ist in Düsseldorf. Umstrukturierungen, die sich auf Arbeitsplätze auswirken können, sind in ganz Europa angekündigt.

„Leerstand wäre schlecht für die Innenstadt“

„Das Wichtigste ist, dass der Laden nicht leer steht“, kommentiert Sina Schliebe, stellvertretende Filialleiterin im Modehaus Kressmann direkt gegenüber. Leerstand wäre schlecht für die ganze Straße und damit für das ganze Altstadtzentrum. „Es ist natürlich schade, das C&A schließt, gerade wegen der Abteilung mit Kinderklamotten.“ Sie habe aber immer wieder gemerkt, dass C&A offenbar Lieferprobleme hatte. „Die Ware war entsprechend großzügiger verteilt. Man merkt aber wirklich, dass die Altstadt seit Corona nicht mehr so attraktiv ist zum Einkaufen“, meint sie.

„Es ist natürlich schade, wenn C&A schließt, gerade wegen der Abteilung mit Kinderklamotten. Das Wichtigste ist, dass der Laden nicht leer steht!“ Sina Schliebe, stellvertretende Filialleiterin im Modehaus Kressmann Quelle: Nicole Hollatz

Trotz aller angekündigten Schließungen in der Innenstadt will Sabine Heinrich dennoch nicht ins Internet ausweichen. „Es gibt ja noch viele tolle andere Läden in der Altstadt, ich kaufe gerne hier ein. Und ich versuche gerade jetzt, lokal zu kaufen und nicht im Internet, um eben die Einzelhändler vor Ort zu unterstützen“, sagt die 56-Jährige. Aber es sei schade, dass so viele Läden jetzt schließen. „Wenn das alles wegen Corona ist, ist das sehr schlimm.“

"Es gibt ja noch viele tolle andere Läden in der Altstadt, ich kaufe gerne hier ein. Und ich versuche gerade jetzt, lokal zu kaufen und nicht im Internet, um eben die Einzelhändler vor Ort zu unterstützen.“ Kundin Sabine Heinrich Quelle: Nicole Hollatz

Dem schließt sich Volker Stein von der Hugendubel-Buchhandlung an. „Wir werden es merken, wenn C&A schließt.“ Die Straße Hinter dem Rathaus sei die beste Lage in Wismar. „Eins plus. Wenn die sich nicht mehr rechnet, dann liegt es daran, dass nicht mehr genug Menschen in die Stadt kommen. Im Sommer war alles gut, aber nur vom Sommer kann man nicht leben“, sagt er.

Volker Stein leitet die Hugendubel-Filiale in Wismar. Quelle: privat

Die Frequenz habe in den vergangenen beiden Jahren so sehr abgenommen, dass es sich mitunter nicht mehr rechne, einen Laden in der Innenstadt zu betreiben, glaubt er. „Die Ursache dafür liegt in den Corona-Maßnahmen.“ Die Frage sei immer: Wie lange machen die Banken das mit? „Wir haben als Buchhandel das Glück, dass wir nicht mehr unter die 2G-Regelung fallen, wir gehören zur Grundversorgung. Aber die Menschen kommen nicht wegen eines Buches in die Stadt. Sie wollen Klamotten kaufen und ihre Bankgeschäfte erledigen.“

Geld für Wiederbelebung der Zentren Die Landesregierung hatte im August 2021 beschlossen, zehn Millionen Euro aus dem Corona-Schutzfonds für die Wiederbelebung der Innenstädte bereitzustellen. „Auf den ersten Aufruf im Herbst hin konnten wir drei Millionen Euro für 14 zentrale Orte bewilligen, die sich mit Vorhaben zur Revitalisierung ihrer Innenstädte beworben haben“, informiert Landesbauminister Christian Pegel. Die Städte wollen mit dem Geld zum Beispiel ein Gutscheinsystem einführen, Sitzbänke erneuern oder kostenloses WLAN bereitstellen. Nun gibt es einen zweiten Aufruf. „Mit dem geben wir den Kommunen bis zum 28. Februar Zeit, um sich für die Fördermittel zu bewerben. Wir unterstützen damit Maßnahmen, die die Anziehungskraft der Zentren stärken und wieder mehr Publikum in die von den Folgen der Corona-Pandemie betroffenen Innenstädte locken“, so Pegel. Vergeben werden etwa zwei Millionen Euro. Die Förderung kann bis zu 100 000 Euro in Grundzentren, 250 000 Euro in Mittelzentren und 500 000 Euro in Oberzentren betragen. Wismar ist ein Mittelzentrum. Je Kommune kann nur ein Förderantrag gestellt werden – von der Gemeinde selbst oder auch von Wirtschafts- und Werbegemeinschaften wie Stadtmarketing- und Citymanagementorganisationen. Kommunen müssen einen Eigenanteil von 20 Prozent beisteuern, Wirtschafts- und Werbegemeinschaften fünf Prozent. Weitere Infos zum Bewerbungsverfahren gibt es auf der Internetseite des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern.

Er hatte im Dezember 40 Prozent weniger Kundenfrequenz im Vergleich zu Dezember 2019. „Damit ist das Geschäftsmodell 1a-Lage-Innenstadt mit entsprechenden Mieten nicht zu halten. Man muss die Ungeimpften anders überzeugen. Mit dieser 2G-Regelung werden jetzt die bestraft, die sich an alles halten. Und die Einzelhändler!“

Es ist die mittlerweile dritte Ankündigung einer Geschäftsschließung innerhalb weniger Wochen. Im Dezember gab die Postbank bekannt, dass sie ihre Filiale in der Mecklenburger Straße schließt. Zum 15. Januar wird sich ebenfalls der Modediscounter Takko aus der Innenstadt zurückziehen. Die Filiale in der Zierower Landstraße bleibt aber erhalten.

