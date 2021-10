Alljährlich findet am 3. Oktober bundesweit der Tag der offenen Moschee statt. Auch die muslimische Gemeinde in Wismar lud zu Gesprächen, süßen Köstlichkeiten und marokkanischem Tee ein. Dort ist die einzige Moschee in Nordwestmecklenburg. Was die Besucher interessierte und was den Muslimen wichtig ist.