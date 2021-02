Wismar

Klitzeklein und supersüß: Wir stellen die Babys vor, die im Januar im Sana Hanse-Klinikum in Wismar geboren worden sind. Nicht nur in der Hansestadt, sondern auch in Neukloster, Warin, Hornstorf, Pötenitz oder Reddelich werden die Neuankömmlinge zuhause sein. Die OZ wünscht den Familien alles Gute.

Zu den neuen Bewohnern in MV zählt zum Beispiel Ludwig Goosmann. Er wurde am 21. Januar in der Wismarer Frauenklinik geboren. Er maß 53 Zentimeter und brachte 2240 Gramm auf die Waage. Gemeinsam mit seinen Eltern Anna Goosmann und Norman Frehse sowie seinem großen Bruder Fritz lebt der neue Erdenbürger in Pötenitz.

Die kleine Hayley Geißler wurde am 28. Januar in der Wismarer Frauenklinik geboren. Sie maß 53 Zentimeter und brachte 4040 Gramm auf die Waage. Mit ihren Eltern Angelique Geißler und Jonas Jezorke lebt die Kleine in Wismar.

Von mikro