Wismar: So geht es mit dem Kruse-Speicher weiter

Die Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG mit Sitz im ostfriesischen Emden (Niedersachsen) ist ein Ferienanbieter an der Nord- und Ostsee. Auch die Ferienwohnungen am und im Krusespeicher am Alten Hafen in Wismar werden über das Unternehmen vermietet.

Doch was bedeutet Upstalsboom? Die Herkunft des Namens geht auf einen wichtigen Lebenskern der Friesen zurück: auf ihren Gemeinschaftssinn. Er bezeichnet einen mittelalterlicher Versammlungsort der Friesen aus dem 14. Jahrhundert. Dort stand ein Baum („Boom“), an dem die Pferde aufgestallt („upstallt“) wurden, wenn sich die friesischen Häuptlinge trafen, um in der Gemeinschaft Gleichgesinnter neue Kraft zu schöpfen.

Die Unternehmensgruppe ist Betreiber von rund 70 Hotels und Ferienwohnanlagen sowie Servicepartner für Investoren und Eigentümer von Ferienimmobilien. Sie ist tätig an 18 Standorten entlang der deutschen Küste sowie in Berlin und Emden. Die 1976 gegründete Gruppe zählt rund 650 Mitarbeiter.