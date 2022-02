Wismar: So trifft die höhere Kreisumlage die Städte und Gemeinden in Nordwestmecklenburg

Wismar

Der Landkreis Nordwestmecklenburg braucht mehr Geld. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, die Kreisumlage von derzeit 37,8 auf 40,5 Prozent zu erhöhen. Die Fachausschüsse des Kreistages beraten im Zuge der begonnenen Haushaltsdebatte darüber.

Die Gründe für den höheren Finanzbedarf sind laut Verwaltung vielfältig. Sie benötige dringend mehr Beschäftigte, sodass die Personalkosten steigen. Hinzu komme die Tariferhöhung für die Mitarbeitenden. Außerdem würden die Ausgaben in den Bereichen Jugend und Soziales weiter steigen. Dies resultiere aus bundes- oder landesrechtlichen Vorgaben.

Die Haushaltsberatungen haben gerade begonnen. Der Kreistag wird voraussichtlich am 24. März den Doppelhaushalt 2022/2023 beschließen. Mit seinem Beschluss wird er dann auch die Höhe der Kreisumlage festlegen.

Steigt Umlage, muss Wismar 19 Millionen Euro berappen

Sollten die Kreistagsmitglieder die Kreisumlage in der vorgeschlagenen Höhe billigen, würde das beispielsweise für die Hansestadt Wismar eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund zwei Millionen auf rund 19 Millionen Euro bedeuten. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung weder die Daten zum Finanzausgleich noch der genaue Umlagesatz zur Kreisumlage vorlagen, konnte die städtische Finanzverwaltung die Werte nur vorsichtig schätzen. Sie habe daher mit einer Kreisumlage von rund 17 Millionen Euro geplant.

Wismar hätte allerdings auch bei gleichem Umlagesatz von 37,8 Prozent eine höhere Umlage an den Landkreis zahlen müssen, heißt es aus dem Rathaus. Der Grund: Durch einen Anstieg der Steuerkraft gehen gleichzeitig die Berechnungsgrundlagen zur Kreisumlage nach oben. „Erfreulich ist jedoch, dass durch höhere Zuweisungen an Einkommens- und Umsatzsteueranteilen ein Teil der Verschlechterungen im Haushalt wieder aufgefangen wird“, teilt Verwaltungssprecher Marco Trunk mit. Unterm Strich müsste die Hansestadt noch 900 000 Euro verbessern beziehungsweise ersparen, wenn der Kreistag den Kreisumlagesatz mit 40,5 Prozent beschließen sollte. Vorhaben, die dann möglicherweise nicht umgesetzt werden können und verschoben werden müssen, konnte die Stadt noch nicht benennen.

Ein Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet in Wismar 472 300 Euro

"Wir erwarten, dass der Kreistag sehr genau abwägt.“ Thomas Beyer (SPD), Bürgermeister der Hansestadt Wismar Quelle: Ginett Design

Um aber den abstrakten Betrag von einem Prozentpunkt Kreisumlage zu veranschaulichen: Er bedeutet für Wismar 472 300 Euro. So hoch ist in etwa der jährliche Zuschuss fürs Theater oder der Zuschuss für die städtischen Sportanlagen oder der Zuschuss für das Phantechnikum. „Angesichts dieser Situation erwarten wir, dass der Kreistag sehr genau abwägt und die Interessen der Gemeinden, die ebenfalls viel zu investieren und Aufgaben zu erfüllen haben, berücksichtigt“, sagt Wismars Bürgermeister Thomas Beyer. „Darauf wird auch der Kreisverband des Städte- und Gemeindetages dringen.“ Beyer ist Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion und Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages in Mecklenburg-Vorpommern.

Bürgermeister bereiten Brandbrief an Kreistagsmitglieder vor

Enorme Auswirkungen sieht Christiane Kupsch, Kämmerin im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, durch die geplante Erhöhung der Kreisumlage für die Gemeinden in ihrem Amtsbereich. Deshalb kündigt Verwaltungschef Eckhard Rohde an, dass die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einen Brandbrief an die Kreistagsmitglieder schreiben werden.

Die knapp 3200 Einwohner zählende Gemeinde Dorf Mecklenburg beispielsweise wird noch weiter ins Minus rutschen. Im Doppelhaushalt 2021/2022, geplant mit dem jetzt bestehenden Kreisumlagesatz, fehlen bereits 729 300 Euro. Im vergangenen Jahr zahlte Dorf Mecklenburg 1,144 Millionen Euro Umlage an den Landkreis. Mit der geplanten Erhöhung kämen noch mal fast 194 000 Euro dazu. „Die sind bisher nicht gedeckt“, erklärt die Kämmerin. Auch Einsparpotenzial habe die Gemeinde nicht.

Kleine Gemeinde kann dieses Jahr nur 10 500 Euro ausgeben

Kommt es zur Umlageerhöhung, entrichtet die kleine Gemeinde Barnekow (600 Einwohner) ein Viertel ihrer Gesamtausgaben an den Landkreis: 251 321 Euro. Auch ihr Haushaltsplan weist ein Defizit auf. Mit eingeplanter hoher Kreisumlage beträgt es 195 300 Euro. „Die Gemeinde hat für dieses Jahr nur unbedingt notwendige Aufwendungen geplant“, informiert die Kämmerin. Das sind 10 500 Euro für die Instandhaltung der Straßen und Wege. Im Vorjahr konnte sie dafür viermal so viel ausgeben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Neukloster wird noch höhere Kreditbelastung befürchtet

„Die Kreditlast würde gewaltig steigen.“ Neuklosters Bürgermeister Frank Meier (parteilos) Quelle: Archiv

Für die Stadt Neukloster würde die Erhöhung des Kreisumlagesatzes gut 111 000 Euro ausmachen. „Da wir nur unabweisbare Investitionen haben, wie unter anderem die Schulen und die Kita, bedeutet diese Erhöhung nichts anderes, als dass die ohnehin schon gewaltige Kreditlast steigt“, erklärt Bürgermeister Frank Meier. Das heißt, die Mehrbelastung wird die Stadt letztlich über einen Kredit finanzieren müssen. „Sicher wird der Landkreis es anders darstellen, da es sich anders darstellen lässt, wenn man mit der Kreisumlage bei den Ausgaben beginnt. Zum Ende hin – und wir müssen und werden unseren Haushalt ja ganzheitlich betrachten – erfolgt aber letztlich eine Erhöhung der Kreditbelastung.“ Mit Krediten ermöglicht die Stadt ihre Eigenanteile für die Schul- und Kita-Baumaßnahmen.

Kreisumlage Die kreisangehörigen Gemeinden und Städte zahlen an den Landkreis Nordwestmecklenburg eine Umlage, damit er die von ihm erbrachten öffentlichen Leistungen finanzieren kann. Die Kreisumlage ist eine seiner wichtigsten Einnahmequellen. Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraft der Kommunen und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter Von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts müssen Kreistage mit den Kommunen die Finanzbedarfe abwägen und danach die sogenannte Kreisumlage festlegen.

Von Haike Werfel