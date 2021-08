Wismar

So viele Reden und Grußworte wie seit dem 9. Juli hat Tino Schomann (CDU) in seinem ganzen vorherigen Leben nicht gehalten, sagt er. Doch als neuer Landrat von Nordwestmecklenburg ist das jetzt auch Teil seiner Arbeit. Genau wie einmal jährlich zu einem Empfang einzuladen, um Bilanz zu ziehen und anderen Menschen für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu danken.

Statt zurückzublicken, hat Tino Schomann vorausgeschaut und seine Ziele noch einmal verdeutlicht. Wie seine Vorgängerin Kerstin Weiss 2020 hat er sich auch dafür die Wismarer Markthalle ausgesucht und wegen einer entspannteren Corona-Lage einige Gäste mehr einladen können – rund 120 Nordwestmecklenburger, Politiker, Künstler, Vereinsmitglieder, sind in die Markthalle gekommen und von fröhlichen Melodien und tollen Gesängen der Kreismusikschüler empfangen und unterhalten worden.

Was auffiel, viele Vertreter der Feuerwehren im Kreis waren anwesend. „Das Gemeinschaftsgefühl, das durch die Wehren geschaffen wird, hält ganze Dorfgemeinschaften zusammen“, lobt er. Doch auch die Leistungen anderer Ehrenämter wisse er sehr zu schätzen.

Einkaufshilfen und Beistand

Viele Menschen seien in der Pandemie-Zeit an ihren Aufgaben gewachsen sind: „Lehrkräfte, die Online- und Präsenzunterricht jonglieren mussten und Eltern, die zwischen Quarantäneanordnung, Berufsleben und Homeschooling an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kamen.“ Auch Rettungskräfte, Krankenhauspersonal oder ganz normale Unternehmer und Angestellte seien aus dem gewohnten Alltag gerissen und vor gewaltige Probleme gestellt worden.

„In dieser Zeit hat das Ehrenamt oft Großes geleistet, wenn es darum ging, zu helfen. Sei es bei Einkaufshilfen, Beratungen oder einfach nur Beistand“, so Schomann in seiner Ansprache, die nun seine Redner-Liste als Landrat noch länger gemacht hat.

Wie Kreistagspräsident Thomas Grote betonte, sei auch Kommunalpolitik ein Ehrenamt. Zahllose Menschen würden sich in Deutschland für andere in ihrer Freizeit engagieren. 31 Millionen Frauen und Männer, mehr als ein Drittel der Einwohner.

Kursleiterin und Hobbyköchin

Stellvertretend für die vielen Helfer haben Tino Schomann und Thomas Grote beim Empfang am Dienstagabend Ehrennadeln für besonderes ehrenamtliches Engagement verteilt an zwei Frauen und drei Männer, die sich für andere einsetzen, auch wenn es ihnen körperlich nicht gut geht.

Gunda Lemcke aus Wismar ist so ein Mensch. Sie ist täglich im KASO-Vereinshaus, um dort zu helfen. Teils unter großen Mühen, denn das Gehen fällt ihr schwer. Mindestens sechs Stunden ist sie dort und leitet auch Kurse. „Sie hat schon so manches Vereinsmitglied zum begeisterten Töpfer oder Stricker gemacht“, berichtet der Landrat, der für sie die Laudatio gehalten hat. Außerdem unterstützt Gunda Lemke mit ihren Kochkünsten seit sechs Jahren den Mittagstisch für Leib und Seele in der Nikolaikirche. „Mit großer Fröhlichkeit ist sie überall dabei, immer anpackend, hilfreich und bescheiden“, lobt Tino Schomann.

Einsatz im Katastrophenschutz

André Schliemann aus Dorf Mecklenburg ist in seiner Freizeit als Rettungsschwimmer unterwegs – an den Stränden und bei Veranstaltungen. Gerade erst am zurückliegenden Wochenende hat er auf die Teilnehmer des Wismarbucht-Schwimmens bei rauer See aufgepasst. Zwei Tage später bekommt er die Ehrennadel und den Respekt vom Kreistagspräsidenten Thomas Grote: „Seit 2003 ist er Mitglied der Wassergefahrengruppe der DLRG Wismar und seit 2004 mit viel Herzblut deren Leiter.“

Was viele nicht wüssten: die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist mit Gerätewagen und Mehrzweckboot auch Teil des Katastrophenschutzes des Landkreises. „Ob Flutkatastrophe, ein vermisster Schwimmer oder ein gesunkener Kutter im Kirchdorfer Hafen: Fast immer sei die Wassergefahrengruppe dabei. Einige Nadel der DLRG hat er schon – nun hat er eine weitere. „Und die trage ich auch“, sagte er glücklich.

Herz für Menschen mit Handicaps

Heidrun Lange aus Neu Degtow liegt die Inklusion am Herzen. Seit 31 Jahren setzt sie sich für die Belange von Menschen mit Behinderung ein und ist dabei eine treibende Kraft auf mehreren Ebenen: als Vorsitzende des Behindertenverbandes Grevesmühlen mit einer Begegnungsstätte, in der sie auch Malkurse anbietet. Außerdem arbeitet sie im Behindertenbeirat des Landkreises, inspiziert und beurteilt die Einrichtungen in Nordwestmecklenburg und bringt sich in die Planungen von Bauvorhaben ein.

Auch im Kreis-Seniorenbeirat ist sie aktiv. Unter anderem ist es ihr Verdienst, dass über diesen frühzeitig Fahrdienste und Hilfen organisiert wurden, um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Weg zu einer Covid19-Impfung zu erleichtern oder überhaupt erst zu ermöglichen.

Ehrennadel in Gold für Imker

Eine weitere Ehrennadel geht an Detlef Bolte aus Grambow, ohne dessen Mitwirkung in seinem Heimatort fast nichts passiert. Schon zu DDR-Zeiten hat er Dorffeste organisiert, mittlerweile sind daraus auch Kinderwerkstätten geworden mit dem Bau von Insektenhotels, Fledermaus- und Nistkästen. Seit mehr als 30 Jahren ist er Vorsitzender des Imkervereins „Prof. Dr. Friese e.V. Schwerin und Umland“. Gerade erst hat er für seine Verdienste die Ehrennadel in Gold des deutschen Imkerbundes erhalten – nun hat er eine weitere Nadel.

Geschichte und Kunst

Dr. Gerhard Schotte kennen alle Gadebuscher. Als Vorsitzender des Fördervereins für die Stadtkirche trägt er mit dazu bei, diese mit Konzerten und Veranstaltungen zu einem Ort der Kultur zu machen. Auch eine große Fachtagung war schon dabei, denn die Stadtgeschichte fasziniert ihn. Er setzt sich für den Erhalt der Kunstwerke in der Kirche ein – für die Sanierung von Bildern und Kunstwerken und besorgt dafür Fördermittel und Spenden – notfalls auch mal aus eigener Tasche.

Auch ein Umweltpreis ist verliehen worden – an Elke Hohls aus Neuenhagen. Die Preisträgerin war bereits anderweitig verplant, als sie die Einladung bekam und deshalb nicht anwesend. Jörg Haase, Vorsitzender des Kreisumweltausschusses, lobte ihr Engagement für den Naturschutz und die Umweltbildung. Elke Hohls hat den Verein „Naturraum Klützer Winkel“ gegründet und organisiert seit 2016 den Betrieb der Naturschutzstation Fischerkaten. Mit dem Preis bekommt sie 2000 Euro – die Ehrung wird noch persönlich nachgeholt.

Von Kerstin Schröder