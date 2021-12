Wismar

Nun also doch: Auf Beschluss der Landesregierung müssen das Spaßbad und die Saunalandschaft im Wonnemar ab Montag, 27. Dezember, für den Publikumsverkehr schließen. Das Fitnessstudio ist weiterhin geöffnet, auch das Hotel kann weiter Gäste empfangen.

Wonnemar bedauert die Schließung

Die Schließung von Spaßbad und Sauna geht auf die neue Corona-Landesverordnung zurück. „Liebe Wonnemar-Fans, wir wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Ab dem 27.12.2021 müssen wir leider aufgrund der aktuellen Corona-Gesetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern wieder einmal schließen“, schreibt das Unternehmen auf der Facebook-Seite.

Wie lange die neue Regelung gilt, ist aktuell nicht abzusehen. Entscheidend ist das Infektionsgeschehen und was die Politik daraus macht. Die neue Landesverordnung gilt zunächst bis zum 21. Januar 2022.

Das Schicksal der Schließungen ab dem 27. Dezember ereilt unter anderem auch Kinos, Theater, Indoor-Spielplätze und Museen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Donnerstag im OZ-Interview: „Leider mussten wir den Freizeitbereich einschränken. Dem Landtag war es aber wichtig, dass der Sport außen vor bleibt. Dazu zählt das Fitnessstudio, Bowling aber nicht. Darüber kann man auch diskutieren. Die Diskussion bringt uns aber deshalb nicht weiter, weil die Infektionszahlen trotz Einschränkungen immer noch zu hoch sind.“

Wenige Ausnahmen sind möglich

Zu Ausnahmen bei Schwimm- und Spaßbädern heißt es auf der Homepage des MV-Sozialministeriums: „Außer Schwimmkurse, Schwimmunterricht, vereinsbasierter Sport in geschlossenen Übungsgruppen, Nutzung interner Anlagen durch Gäste von Beherbergungsbetrieben.“

So öffnet das Wonnemar über Weihnachten

Das Wonnemar ist zu Weihnachten am 24. und 25. Dezember geschlossen. Im Foyer können am 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr Geschenkkarten erworben werden.

Am Sonntag, 26. Dezember, sind Bad-, Sauna- und Thermalbereich von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 21 Uhr letztmalig in diesem Jahr und bis zum Ende der Corona-Zwangsschließung geöffnet. Gäste können sich vor Ort auf Corona testen lassen.

Das Fitnesscenter öffnet am 26. Dezember von 10 bis 18 Uhr und ab Montag, 27. Dezember, von 8 bis 21 Uhr. Die Testmöglichkeit bleibt bestehen.

Peter Spiekermann, Center-Manager des Wismarer Wonnemars, klagt: „Vieles läuft unter Vorbehalt, man weiß ja nicht, was sich bis Montag noch ergibt in diesem ganzen Regelwirrwarr." Quelle: Haike Werfel

Center-Manager Peter Spiekermann bedauert die neue Entwicklung. Eine Reihe von Detailfragen seien noch zu klären. Antworten von Behörden waren am Donnerstag so gut wie keine zu bekommen. Schul- und Vereinsschwimmen sowie Schwimmkurse sollen im neuen Jahr stattfinden, der Einkaufsshop und Kosmetik seien nutzbar, Hotel und Gastronomie ebenfalls. Spiekermann: „Vieles läuft unter Vorbehalt, man weiß ja nicht, was sich bis Montag noch ergibt in diesem ganzen Regelwirrwarr. Es ist mühsam, das einzeln herauszufinden.“

Auslastung nur noch bei 30 Prozent

Im Wonnemar lag die Auslastung zuletzt bei rund 30 Prozent. Der Center-Manager beschrieb die Lage als betriebswirtschaftlich katastrophal. „Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir wieder zubuttern müssen.“ Von den stark gestiegenen Strom- und Gaspreisen ist auch das Unternehmen betroffen. Auch jetzt muss kräftig weiter geheizt werden, damit dass Bad keinen Schaden nimmt.

Seit dem 25. November galt die 2G-plus-Regelung (geimpft oder genesen und zusätzlich getestet). In Windeseile wurden Testkapazitäten aufgebaut. Spiekermann sagte dazu: „Wir machen alles, was von uns gefordert wird. Viele unserer Gäste sind sehr dankbar, dass wir die Tests anbieten. Wir hoffen, dass wir gemeinsam diese schwere Zeit durchstehen.“

Diese Hoffnung gilt jetzt besonders. Viele Gäste haben indes vergeblich gehofft, dass das Bad weiter öffnen kann. Für den Service mit den kostenlosen Corona-Tests gab es viel Lob.

Schon vor der 2G-plus-Regelung galten Corona-Einschränkungen. Die Kapazität konnte da schon nur zu 50 Prozent ausgelastet werden.

Seit August 2021 ließ das Wonnemar, das im November seinen 21. Geburtstag „feierte“, nach neunmonatiger Corona-Schließzeit wieder Besucher ins Schwimmbad und in die Saunen. Am 4. Oktober öffnete auch wieder das Fitnessstudio, das seit November 2020 geschlossen war.

Von Heiko Hoffmann