Wismar/Bibow

Menschen engagieren sich für den Erhalt von Denkmalen – als Eigentümer, Architekten und Handwerker, Fachleute oder Förderer. Der Tag des offenen Denkmals rückt dieses Engagement alljährlich in den Fokus. Doch in diesem Jahr bleiben die Denkmale aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Sie können erstmals digital besucht werden. Am Sonntag, den 13. September, können Interessenten eine virtuelle Reise zu ausgewählten Denkmalen antreten – deutschlandweit und in Nordwestmecklenburg.

13 Wismarer Beiträge mit Texten, Fotos und Videos

Auf ihrer Internetseite www.wismar.de/Tag-des-offenen-Denkmals-Digital stellt die Hansestadt in 13 Beiträgen mit Texten, Fotos oder Videos verschiedene Denkmale vor. Beispielsweise das Kurt-Bürger-Stadion, den Ringlokschuppen, das Bodendenkmal Archäologie, das Gartendenkmal Friedhof und das Baudenkmal Am Markt 18, das im April 2018 in Flammen aufging. Unter dem Titel „Grenzerfahrungen im Denkmalschutz“ wird zu seinem derzeitigen Bautenstand berichtet.

Diplomrestauratorin Annette Seiffert stellt das Denkmal Martin-Georg-Altar aus der Zeit um 1500 vor. Nach der Zerstörung von St. Georgen im Zweiten Weltkrieg wurde er in der Heiligen-Geist-Kirche aufgestellt. Der Altar zählt zu den künstlerisch bedeutendsten Bildwerken aus dem Mittelalter in Mecklenburg.

Sehr sehenswert sind auch die fünf Videos des Filmprojekts „Spuren der Steine“ über die Denkmalpflege in Wismar. Es entstand 2012 in Kooperation der Medienwerkstatt des Filmbüros MV und der Hansestadt und wurde 2014 mit dem Friedrich-Lisch-Denkmalpreis für Kinder und Jugendliche des Landes MV ausgezeichnet.

Das Schabbell-Team lädt zu einer virtuellen Rundtour durch das Stadtgeschichtliche Museum ein und der Wismarer Archivverein stellt das Stadtarchiv vor. Auf der Website des Landkreises www.nordwestmecklenburg.de können Interessierte einen Videorundgang durch sein Industriedenkmal Malzfabrik in Grevesmühlen unternehmen.

Jazzkonzert mit Hamburger Musikern im Schabbell

Wer sich am Sonntag dennoch auf den Weg machen möchte, ist in der Kreisstadt Wismar zu kostenfreien Stadtführungen um 10.30, 12 und 14 Uhr sowie zu kostenfreien Welterbe-Führungen um 11 und 13 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist das Welt-Erbe-Haus in der Lübschen Straße 23. Außerdem wird im Stadtgeschichtlichen Museum Schabbell um 11 Uhr der dritte Band der Reihe aus dem Welt-Erbe-Haus präsentiert. Des Weiteren gibt es im Museumshof ab 18 Uhr ein Jazzkonzert mit der Hamburger Jazzsängerin Beatrice Asare und Christian Suter, der auf unterschiedlichen Gitarren spielt. Karten für 22 Euro sind unter 03841 / 25 22 870 zu reservieren.

Tag des offenen Friedhofs mit Führungen

Die Grabstätte der Malerin und Grafikerin Sella Hasse auf dem Wismarer Friedhof. Quelle: Friedhofsverwaltung

Als Präsenzveranstaltung wird ebenfalls der Tag des offenen Friedhofs am Sonntag angeboten. Auf dem Gartendenkmal Friedhof finden Führungen zu Denkmalen und Grabkapellen, Persönlichkeitsgrabstellen sowie zu Bäumen und Naturdenkmalen statt. Auch aktuelle Bestattungsmöglichkeiten werden präsentiert. Aufgrund der Corona-Abstandsregeln dürfen maximal 250 Besucher gleichzeitig auf der Veranstaltungsfläche sein.

Eröffnet wird das Programm in der Feierhalle um 10 Uhr. Hier wird im Anschluss das Gartendenkmal Friedhof in einem Vortrag vorgestellt. Ebenfalls um 10.30 Uhr beginnen mehrere Führungen, an denen jeweils maximal 30 Personen teilnehmen dürfen. Dieser Programmteil wiederholt sich am Nachmittag ab 14 Uhr.

Besichtigung der Bibower Kirche möglich

Trotz der Corona-Einschränkungen ermöglicht der Bibower Kirchenbauverein, dass das Kleinod der Gemeinde Bibow besichtigt werden kann. Das ist ab 14 Uhr möglich, aber ein Kirchencafé wird es nicht geben, teilt Vereinsvorsitzende Barbara Reimer mit. Ehrenamtliche Mitglieder werden da sein, die Auskünfte über die Geschichte der Kirche geben können. Ab 16 Uhr singt Wieland Beer vom Mecklenburgischen Staatstheater Lieder von Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz aus dem Schemellischen Gesangbuch. Es gelten auch hier die Corona-Regeln mit 1,50 Meter Abstand, Erhebung der Personendaten und Mund-Nasen-Schutz. Der Eintritt ist frei, der Verein freut sich über Spenden.

Besuch der Klosterkirche in Neukloster mit Musik

Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr ist auch die Klosterkirche in Neukloster ab 11 Uhr für jedermann geöffnet. Der Förderverein Klosterkirche St. Maria im Sonnenkamp Neukloster wird für Fragen rund um das Gotteshaus vor Ort sein. Von 11 bis 12 Uhr tritt das Blockflötenquartett Ritardando mit Renate Maercker, Birga Boie-Wegener, Elisabeth Jabs und Dr. Regina Winkler auf. Ab 13 Uhr werden Heide Nemitz, Moritz Niems, Martin und Susanne Höppner, Angelika von Quadt, Elli Sooß, Clivia von Saalfeld und Anna Adolphi für musikalische Umrahmung sorgen.

Auch andere Kirchen in Nordwestmecklenburg öffnen ihre Türen. Laut Internetseite www.offene-kirche-mv.de sind dies beispielsweise in Wismar die evangelische Heiligen-Geist- und die Nikolaikirche sowie die katholische St.-Laurentius-Kirche, in Boltenhagen die Kirche zur Paulshöhe, St. Marien in Klütz, die Kirche in Dorf Mecklenburg sowie die ehemalige Klosterkirche in Rehna.

Von Haike Werfel