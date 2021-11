Wismar

In der nächsten Woche finden die Novemberlichter statt: vom 11. bis zum 13. November. Zum 15. Mal bringen die Stadtwerke Wismar mit ihrer beliebten Veranstaltung im dunklen Monat Licht in die Hansestadt. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Unser Herz schlägt für Wismar und das seit 30 Jahren“. Damit greift das Unternehmen seinen 30. Geburtstag auf, den es in diesem Jahr begangen hat.

„Nach der Corona-Pandemie und dem Hackerangriff vor sechs Wochen, der erhebliche Kosten verursacht, sind wir arbeitsmäßig eigentlich gut ausgelastet. Aber unsere Kunden können dafür nichts. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Novemberlichter trotz allem durchzuführen“, sagt Stadtwerke-Chef Andreas Grzesko. „Wir bedanken uns auf diesem Wege bei unseren Kunden für ihre Treue und bei unseren Partnern für das gemeinsame Engagement.“

Novemberlichter diesmal ohne Laternenumzug

Vom kommenden Donnerstag bis zum Sonnabend sind die Wismarer und Besucher jeweils von 17 bis 21 Uhr eingeladen, die Hansestadt im Lichterglanz zu erleben und neu zu entdecken. „Um den Pandemiebedingungen zu entsprechen, haben wir unser Konzept überdacht“, informiert Pressesprecherin Sylvia Bartsch. Aufgrund der Abstandsregel müssen das Laternenbasteln und der Laternenumzug, an dem sonst 5000 Personen teilnahmen, ausfallen. Stattdessen wollen die Stadtwerke gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner, dem Hansekontor, die Menschen mit faszinierenden Lichtpunkten verzaubern.

Bühnenprogramm auf dem Marktplatz

So wird der Marktplatz „zauberhaft bunt“ wirken, weil die Häuser angestrahlt werden. Jeweils um 18, um 19 und um 20 Uhr wird es zudem ein Bühnenprogramm geben. Die Krämerstraße wird ebenfalls in farbiges Licht getaucht und soll sich in eine Wandelallee verwandeln. Auf dem Marienkirchplatz lassen die Stadtwerke „30 Herzen für Wismar“ installieren. Auch im schönen Innenhof des Fürstenhofes sollen Herzen aufgestellt werden und die Bäume im Lichterglanz erstrahlen. Angesichts von soviel „Novemberromantik“ müssen die Besucher sicher nicht zum Fotografieren ermuntert werden. Dennoch lädt sie ein Fotopoint ein, Selfies zu machen.

Dreimal pro Abend Lasershow in St. Georgen

In der St.-Georgen-Kirche findet wie immer eine Lasershow statt. Sie steht diesmal unter dem Thema „Unser Herz für Wismar“. Die Vorführungen beginnen jeweils um 18.30, um 19.30 und um 20.30 Uhr. Bei jeder Show sind aufgrund der Abstandsregel nur 500 Zuschauer erlaubt.

„Auch das ist ein Grund, weshalb die Veranstaltung nicht nur über zwei Tage wie in der Vergangenheit, sondern diesmal über drei geht. Wir möchten jedem Kunden ermöglichen, die Novemberlichter zu erleben“, erklärt Sylvia Bartsch. „Und wenn nach der letzten Lasershow immer noch Interessierte vor der Kirchentür stehen, dann wird sie auch zum vierten Mal gezeigt.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Innenstadtgeschäfte am 13. November länger offen

Zusätzlich zu dem genannten Programm lässt das Citymanagement am Sonnabend die Nikolaikirche illuminieren. Davor wird Feuerkünstler Ricardo auftreten und mit seiner Show die Menschen begeistern. Außerdem wollen zahlreiche Innenstadthändler ihr Geschäft bis 20.30 Uhr öffnen.

„Auf unsere beliebten Knicklichter müssen die Kinder aber nicht verzichten“, sagt Sylvia Bartsch. „Wir werden sie an allen drei Tagen an zwei Standorten verteilen: auf dem Marktplatz in der Zeit von 18 bis 19 Uhr und vor der Georgenkirche von 19.30 bis 20.30 Uhr.“

Fotowettbewerb mit Selfies an Lichterpunkten

Zu guter Letzt lädt sie die Stadtwerke-Kunden zu einem Fotowettbewerb ein. „Wir möchten gerne erfahren, welcher Lichtpunkt ihnen besonders gefallen hat. Deshalb freuen wir uns auf die Lieblingsmotive unserer Kunden.“ Bis zum 15. November können sie ihre Fotos einreichen per Mail an service@stadtwerke-wismar. de oder per Facebook oder Instagram. Aus den Einsendungen werden zehn Gewinner ermittelt. Sie erhalten jeweils zwei Eintrittskarten für die Eisbahn an der Markthalle im Alten Hafen.

Diese Hygieneregeln gelten Für die Lasershow in St. Georgen gilt die 3G-Regelung. Zutritt erhalten Geimpfte, Genesene und Getestete. Außerdem ist ein Abstand von 1,50 Meter einzuhalten und es gilt die Maskenpflicht. Kinder unter zwölf Jahren müssen nicht getestet sein. Bei älteren genügt die regelmäßige schulische Testung. Besucher werden gebeten, sich vor Ort mit der Luca App einzuloggen. Sollten sich die Hygieneregeln ändern, wollen die Stadtwerke darüber auf ihrer Internetseite und in den Medien informieren.

Von Haike Werfel