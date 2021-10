Wismar

Am Dienstag sind in Nordwestmecklenburg 32 neue Corona-Fälle offiziell festgestellt worden. Die Infektionsinzidenz steigt auf 51,3, wodurch der Landkreis das erste Mal seit dem 18. September wieder in Stufe gelb der Corona-Ampel des Landes eingruppiert wird.

Knapp unter einem Drittel, nämlich zehn der aktuellen Fälle stammen aus dem Bereich Werft, beziehungsweise mit ihr verbundener Unternehmen in Wismar. Damit setzen sich die Infektionen in der maritimen Branche fort. Schon seit längerem werden von dort immer wieder neue Corona-Fälle gemeldet. Derzeit arbeiten rund 1500 Menschen auf der Werft an einem großen, neuen Kreuzfahrtschiff. Auch einige Arbeitnehmer aus dem Ausland sind mit dem Projekt beschäftigt sowie Zulieferer.

Werft in engem Austausch mit den Behörden

Die Werft hatte vor einige Monaten eine große Impfaktion organisiert und gehofft, damit auch viele ihrer Mitarbeiter zu erreichen.

Wegen der in diesem Bereich auftretenden Häufung von Fällen seit Ende August sind das Gesundheitsamt, beteiligte Unternehmen und auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales weiterhin in engem Austausch, teilt die Kreisverwaltung mit.

Schüler und Kinder betroffen

Unter den restlichen Neuinfektionen von Dienstag ist unter anderem ein junger Mensch, der eine berufliche Schule außerhalb des Landkreises besucht. Vermutlich hat er sich dort bei einem Mitschüler infiziert, hinzu kommen drei weitere positive Fälle aus dem Familienumfeld.

Ebenfalls positiv getestet wurden ein Schulkind sowie ein Kita-Kind, das aber schon länger zu Hause war, zwei Reiserückkehrer aus dem Ausland, zwei Personen aus Handwerksbetrieben und eine Person, die im Holzcluster in Wismar beschäftigt ist.

Ebenfalls auf Stufe gelb stehen neben NWM weiterhin die Landeshauptstadt Schwerin, der Landkreis Rostock, und die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. Letzterer weist mit 72,5 weiter die höchste Infektionsinzidenz auf. Die meisten gemeldeten Neuinfektionen heute hatte Ludwigslust-Parchim mit 36.

Maskenpflicht nach den Ferien

In der nächsten Woche geht der Schulbetrieb nach den gerade stattfindenden Herbstferien wieder los. Wie die Landesregierung bereits mitgeteilt hat, gilt dann in den ersten 14 Tagen für Schüler und Lehrkräfte im Unterricht und im Schulgebäude wieder die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, unabhängig von der jeweiligen Ampel-Stufe.

Das betrifft auch den Hortbetrieb. Außerdem sollen Erklärungen über das Reiseverhalten während der Ferien abgegeben werden.

Von OZ