Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung und Scheidung, das Konsumverhalten oder eine gescheiterte Immobilienfinanzierung – es gibt verschiedene Ursachen, in die Schuldenfalle zu geraten. Die Corona-Pandemie wird zudem langfristige Folgen bewirken, sind die Mitarbeiterinnen in der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle der Diakonie überzeugt.

"Kommen Sie früher zur professionellen Beratung, wenn die Probleme anfangen, und nicht erst, wenn das Kind tief im Brunnen liegt." Friedemann Ulrich, Bereichsleiter Quelle: Haike Werfel

„Aufgrund von Kurzarbeit kann es zu Zahlungsschwierigkeiten kommen. Noch gewähren die Banken eine Stundung von Raten, zeigen sich Vermieter und Energieversorger kulant“, sagt Sabrina Karlisch, Beraterin in Wismar. Aber Angestellte in der Gastronomie, in der Physiotherapie, Solo-Selbstständige oder private Zimmervermieter hätten sich bereits an die Beratungsstelle gewandt. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen zunächst selbst versuchen, aus ihrer misslichen Lage herauszukommen. Aus Scham, Stolz oder Ehrgefühl werden sie sich zeitverzögert an uns wenden“, erklärt Bereichsleiter Friedemann Ulrich. Er appelliert, möglichst früh zur professionellen Beratung zu kommen und nicht erst, wenn das Kind tief im Brunnen liegt.

Beraterinnen: Es wird den Menschen zu einfach gemacht

Fatal seien Kartenzahlung und Internetbestellung in Zeiten von Corona. „Aufgrund von geschlossenen Läden wird bequem im Internet bestellt. Da geht schnell die Übersicht verloren“, sagt Sylvia Entelmann, Schuldnerberaterin in Gadebusch. Eine ihrer Klienten hat es durch ihre Kaufsucht mit 122 Gläubigern zu tun. „Das ist das Höchste, was ich in 21 Arbeitsjahren erlebt habe. Früher hatten unsere Klienten acht Gläubiger, wenn’s hoch kam. Jetzt sind es in der Regel 30 bis 40.“ Dadurch steige der Arbeitsaufwand der Schuldnerberaterinnen enorm.

Problematisch sehen sie und ihre beiden Kolleginnen in Wismar auch die easy-Kredit-Vergabe. „Es wird den Menschen zu einfach gemacht. Ist ein Kredit aufgebraucht, wird der nächste in Anspruch genommen und so weiter.“

Zu ihrer Klientel gehören Frauen und Männer in jungen Jahren und bis ins hohe Alter. Schon 19-Jährige geraten in die Überschuldung. „Junge Menschen sind unerfahren, was das Leben betrifft“, sagt Sylvia Entelmann. „Einige werden sehr unvorbereitet durchs Elternhaus entlassen. Sie wissen nicht, was Miete und Strom kosten, schließen teure Handy- und Versicherungsverträge ab.“

Manchmal werden die Probleme erst durch die Suchtberatung, die die Diakonie ebenfalls anbietet, sichtbar. „Drogen und Glücksspiel sind ein riesiges Problem in den letzten Jahren geworden“, berichtet Sylvia Entelmann. Ein erhöhtes Risiko, sich zu verschulden, haben auch Alleinstehende, vor allem wenn sie auf Hartz IV angewiesen sind.

Kurzberatungen, auch am Telefon, stiegen rasant an

79 Klienten befinden sich dauerhaft in der Schuldnerberatung. Stark zugenommen haben die Kurzberatungen, berichten die Mitarbeiterinnen. Waren es 2017 erst 85, stiegen sie in den darauffolgenden zwei Jahren auf 235. Im Corona-Jahr 2020, als die Präsenzberatung im Lockdown gar nicht möglich war und vieles am Telefon besprochen werden musste, erhöhte sich die Zahl der Kurzberatungen auf 267. „Dazu gehören auch Auskünfte auf solche Fragen wie: Mein Konto wurde gepfändet, wie komme ich jetzt an mein Geld? Oder: Der Gerichtsvollzieher hat sich angekündigt, was muss ich tun?“, erläutert Sabrina Karlisch.

Außerdem stellten sie und ihre Kolleginnen im vergangenen Jahr 167 Bescheinigungen zur Erhöhung des pfandfreien Grundbetrages auf dem Pfändungsschutzkonto aus, kurz P-Bescheinigungen. Die Umwandlung des Giro- in ein Pfändungsschutzkonto müssen Klienten selbst bei der Bank beantragen. Freigestellt sind dann automatisch 1178,59 Euro pro Monat. Schuldner müssen aber häufig auch für den Ehepartner oder Kinder im gemeinsamen Haushalt sorgen. Dann kann der Schutzbetrag erhöht werden.

Schuldnerberatung ist für alle Beteiligten aufwendiger geworden

Auch aufgrund der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus ist die Schuldner- und Insolvenzberatung für alle Beteiligten aufwendiger geworden. „Wir vergeben jetzt Termine und holen die Klienten vor der Hauseingangstür ab. Zum Gespräch dürfen sie nur noch allein erscheinen – ohne Partner, ohne Kinder“, berichtet Sabrina Karlisch. Oftmals mussten Termine verschoben werden, weil sich die Klienten in Quarantäne befanden. „Wir haben vieles per Telefon oder per E-Mail geregelt“, ergänzt Sylvia Entelmann. „Die Klienten sind auch zurückhaltender geworden.“

Weil sie in Wismar bei Wind und Wetter vor der Tür der Villa in der Dr.-Leber-Straße 56 stehen müssen, „muten wir unseren Klienten auch was zu“, bedauert Friedemann Ulrich. „Außerdem stehen sie wie im Schaufenster, können von Vorübergehenden gesehen werden. Im Warteraum hingegen ist die Anonymität gegeben“. Auch aus diesem Grund greifen Betroffene in der Pandemie lieber zum Telefon oder wenden sich, wenn sie die Möglichkeit haben, per Mail an die Schuldnerberatung.

Schuldnerberatung benötigt bessere Finanzausstattung

Höhere Schulden und mehr Gläubiger bedeuten für die Mitarbeiterinnen einen aufwendigeren Beratungsprozess. Klienten würden mit acht bis zehn Wochen viel zu lange auf einen Termin warten. Mehr Personal sei zwar wünschenswert, sagt Friedemann Ulrich, um Folgeschäden – finanzielle und menschliche – zu verhindern. Aber die öffentlichen Mittel zur Finanzierung der Schuldner- und Insolvenzberatung seien bislang nicht auskömmlich. „Es ist geplant, ab dem nächsten Jahr eine neue Förderstruktur in der Beratungslandschaft Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Doch noch wird viel gestritten.“

