Wismar

„Ich war selbst mal Flüchtling, ich weiß, wie sich das anfühlt!“ Elisabeth Kirsten sitzt im Wohnzimmer der kleinen Wohnung am Köppernitztal. 1989 ist sie vom Osten in den Westen Deutschlands geflohen. Nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine gerade erleben müssen. Aber das Gefühl, mit nichts außer den Kleidern am Leib und dem Rucksack mit Papieren in der Fremde anzukommen, kennt sie.

Menschlicher Neustart

Der Tisch und die Stühle stammen noch aus der Zeit, als die Freunde ihr beim Neustart geholfen haben. Nun sollen die Möbel den aktuellen Flüchtlingen helfen. Eigentlich möchte Elisabeth Kirsten gar nicht von ihrer eigenen Vergangenheit erzählen, die aber ein Grund für ihr derzeitiges Engagement ist. Und sie hofft, dass ganz viele andere Menschen das lesen und mitmachen.

Sie hatte damals das Glück, nicht in eine der überfüllten Notunterkünfte zu müssen. Sie wurde privat bei Freunden aufgenommen. Genau das wünscht sie den Menschen, den Frauen und Kindern, die nun in Wismar und Nordwestmecklenburg ankommen. Dass sie sich nicht allein gelassen fühlen, dass sie aufgenommen werden – menschlich wie räumlich. Eben nicht in der Massenunterkunft.

Freunde helfen

Elisabeth Kirsten ist Künstlerin aus Boiensdorf. Zusammen mit einer Freundin hatte sie sich nun überlegt, wie man den Menschen helfen könne. Dass man helfen müsse, war klar. Die beiden haben die drei eigenen Ferienwohnungen erst einmal „blockiert“, sogar schon angemeldete Urlauber freundlich um Umbuchungen gebeten. In eine Ferienwohnung ziehen die Tage drei Frauen aus der Ukraine ein – Oma, Mutter, Kind.

Die Idee „Wohnraum sammeln“ ist weiter gewachsen und hat Freunde angesteckt. Inzwischen haben sich fünf befreundete Familien vom Salzhaff zusammen geschlossen. Sie haben die Wohnung am Köppernitztal angemietet. In der sitzt Elisabeth Kirsten gerade und koordiniert die Menschen, die bei der Einrichtung helfen. Die Waschmaschine kann aus Zickhusen abgeholt werden, die Küche kommt aus Neuburg, aus Rerik ein Schrank.

Idee wächst weiter

„Aktiv sind bestimmt inzwischen 20 Leute dabei“, erzählt Elisabeth Kirsten. Eine Person ist Genossenschaftsmitglied bei der Wismarer WGU als großen Vermieter geworden. Sie berichtet dankbar: „Damit können wir bei der WGU Wohnungen mieten. Die WGU kam uns sehr entgegen, sowohl satzungstechnisch als auch durch eine Vermietung in Rekordzeit. Wir bekommen sogar deutlich Rückenwind durch eine Sonderregelung bei den Genossenschaftsanteilen. Damit wir für einen guten Zweck Wohnraum zur Verfügung stellen können, fasste die WGU einen extra Beschluss, so dass juristisch alles geregelt ist.“

480 Euro kostet die Zwei-Zimmer-Wohnung warm. Dazu kommen Stromkosten und das Internet. „Das Geld teilen wir auf, jeder gibt so viel, wie er kann.“ Manch einer aus dieser Freundesgruppe gibt 30 Euro, andere über 100. Und auch die potenziellen Folgekosten – verlorener Schlüssel, Hausratsversicherung, etwas geht kaputt – werden gesamtschuldnerisch geteilt. Solange, bis die neuen Bewohner die Behördengänge hinter sich haben und der Staat einspringt.

Starkes privates Engagement

Elisabeth Kirsten als studierte Juristin weiß, „weder die Hansestadt Wismar noch der Landkreis können als juristische Personen des öffentlichen Rechts Genossenschaftsmitglieder werden, und so keine der genossenschaftlichen Wohnungen anmieten. In diese Lücke springen wir mit unserem privaten Engagement und verstehen uns intern als Gesamtschuldner unter Freunden. Die WGU vermietet uns eine Wohnung und wir dürfen diese Wohnung nun untervermieten, so dass wir dann mit den kommunalen Stellen wieder zusammenarbeiten können.“

Die Freunde machen die Wohnung bezugsfertig und richten sie gemütlich ein. Inklusive Malzeug für die Kinder im schönen alten Schreibtisch. „Damit die Kinder sich das von der Seele malen können, was sie noch nicht in Worte fassen können ...“ Die Freunde hoffen, dass sie mit ihrem Engagement und der Idee andere zum Nachmachen bewegen. „Wir Freunde stemmen etwas, was jeder alleine von uns nicht gekonnt hätte. Es ist für uns auch etwas Wunderbares, gemeinschaftlich an so einem Vorhaben zu arbeiten.“

Das Mitgefühl mit den Menschen schweißt zusammen. „Wir sehen voller Bewunderung auf das ukrainische Volk und möchten in dieser Not einfach unseren Beitrag leisten!“ Die Wohnungen werden über private Kontakte vergeben – damit die Menschen, die dort einziehen, auch ein Umfeld haben, das sie aufnimmt, rein menschlich gesehen.

Von Nicole Hollatz