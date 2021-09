Wismar/Timmendorf

Herbstzeit ist Gartenzeit. Nach dem vielen Regen in den letzten Wochen gibt es überall üppiges Grün. Jetzt wird geschnitten. Der Oktober war über Jahrzehnte der klassische Monat zum Verbrennen von Gartenabfällen. Das ist inzwischen so gut wie überall verboten. Doch wohin mit dem vielen Grün?

In Wismar ist die erste Adresse die braune Tonne zu Hause. Oder der Abfallwirtschaftshof im Wismarer Ortsteil Müggenburg. Dort kann zwar jeder seinen Grünschnitt hinbringen, doch die Gebühren sind unterschiedlich für Anwohner von Wismar und aus dem Landkreis. Nordwestmecklenburger müssen dort mehr bezahlen. Zu deren Ärger.

So schreibt ein Poeler: „In der Regel zahlen die Bewohner von Wismar viel weniger als die Landbevölkerung in Müggenburg entrichten muss. Wen wunderts, dass die Leute ihren Grünschnitt in die Natur entsorgen?“

Wismar verteidigt Gebühren

Die Hansestadt verteidigt ihre Preispolitik, wonach bei den Entsorgungskosten zwischen Wismarern und Landkreisbewohnern unterschieden wird. Diese Regelung gilt nicht nur beim Grünschnitt, sondern auch beim Sperrmüll.

Rathaussprecher Marco Trunk: „Landkreisbewohner können neben den Angeboten aller umliegenden Wertstoffhöfe kostenpflichtig die Entsorgungsmöglichkeit in Müggenburg nutzen. Eine Kostenfreiheit ist für Bürger außerhalb Wismars nicht möglich, da nur Wismarer Bürger die Sperrmüllentsorgungskosten über ihre Abfallgebühr mitfinanzieren.“

So zahlen Landkreisbewohner 11 Euro für 0,25 Kubikmeter Sperrmüll, Wismarer können ihren Sperrmüll kostenlos nach Müggenburg bringen. Dessen ungeachtet bleibt es beim kostenlosen Entsorgen mit Termin an der Wohnadresse.

Grünes: Nordwestmecklenburger zahlen mehr als Wismarer

Ähnlich ist es beim Grünschnitt. Für Wismarer sind in der Abfallsatzung 3 Euro für 0,5 Kubikmeter beim Entsorgen in Müggenburg festgesetzt, Auswärtige zahlen nach Angaben der Stadt 7,90 Euro pro 0,25 Kubikmeter. Die Hansestadt begründet das mit ihrer gesamten Gebührenkalkulation und der Entsorgungssicherheit, die „vorrangig für die Wismarer“ geleistet werde, so Trunk.

Der Abfallwirtschaftshof in Müggenburg wird von der Stadt betrieben. Obwohl Wismar Teil von Nordwestmecklenburg ist, gehen bei der Entsorgung der Landkreis und die Hansestadt getrennte Wege. So begründen sich letztlich unterschiedliche Kosten.

Komposterde und Kompostsack Aus den Bioabfällen wird auf dem Abfallwirtschaftshof in Müggenburg Kompost erzeugt. Komposterde made in Müggenburg ist für vier Euro pro kleiner Radladerschaufel erhältlich. Zudem können vorbefüllte Eimer mit Deckel für 2,50 Euro erworben werden. Eine Nachfüllung ist für 50 Cent möglich. Wenn die Biotonne nicht ausreicht, kann man Kompostsäcke zur Entsorgung von Gartenabfällen erwerben. Den kann man am Entsorgungstag zur Biotonne stellen. Vier Euro kostet ein Kompostsack. Erhältlich sind die Säcke laut EVB in Wismar beim Abfallwirtschaftshof Müggenburg, bei der Aral-Tankstelle Lübsche Straße 161, Team-Tankstelle Querstraße 1 und im Bürger-Service-Center im Stadthaus am Markt.

Verbrennen von Gartenabfällen in Wismar verboten

Die Hansestadt bekräftigt, dass im Stadtgebiet keine Gartenabfälle verbrannt werden dürfen. Im Oktober werden durch den städtischen Entsorgungsbetrieb zusätzliche Angebote zum Entsorgen des Grünschnitts angeboten. Marco Trunk: „Anliefernde Bürger aus Wismar können im Kleinanliefererbereich ihren Grünschnitt für zwei Euro pro Kubikmeter anliefern.“ Sonst sind es drei Euro pro 0,5 Kubikmeter. Diese Regelung gilt auch im Monat März. Für Kleingartenanlagen entsorgt der EVB im Herbst mittels Großraumcontainern ebenfalls zu vergünstigten Konditionen.

Braune Tonne: Entleerung bis Ende November wöchentlich

Die meisten Wismarer setzen zu Hause zunächst auf die braune Tonne. Diese wird bis Ende November wöchentlich geleert, danach gilt der vierzehntägige Rhythmus. Ab April erfolgt die Leerung dann wieder wöchentlich.

Neues Angebot auf der Insel Poel

Auf der Insel Poel gibt es seit Juni eine neue Alternative zum Entsorgen von Abfällen. Die Ibas GmbH um Geschäftsführer André Plath bietet die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit dem Entsorger GER. Die Annahme erfolgt sonnabends von 9 bis 12 Uhr auf dem Betriebsgelände der Reitanlage Plath in Timmendorf. Unter Telefon 038 425 / 20 760 können auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine zum Entsorgen vereinbart werden.

André Plath: „Der Service wird gut angenommen. Wir wollen dazu beitragen, dass Poel sauberer wird und Abfälle nicht in Hecken oder sonst wo landen.“ Infos zu Preisen stehen auf der Homepage www.reitanlage-plath.de unter dem Menüpunkt Ibas GmbH. So kostet der Kubikmeter Grünschnitt 17 Euro, Baumschnitt bis 15 Zentimeter 16 Euro.

Von Heiko Hoffmann