Wismar setzt Wildschweinfalle gegen Schwarzkittel ein

Wismar

Im Kampf gegen die Wildschweine setzt Wismar erstmals auf eine Lebendfalle. Dieser Typ komme nach Angaben von Senator Michael Berkhahn (CDU) erstmals in Mecklenburg-Vorpommern zum Einsatz. In Brandenburg werde damit schon gearbeitet. Die Jagdbehörde des Landkreises müsse dem Aufstellen zustimmen.

Außerdem, so der Senator, wurden fünf Waschbärenfallen angeschafft, weil neben dem Schwarzwild auch die Waschbären auf dem Vormarsch sind.

Fallen mit Videotechnik ausgestattet

Lebendfallen sind nicht neu. Die Wildschweinfalle, die jetzt in Wismar steht, ist etwa 30 Quadratmeter groß und mit Videotechnik ausgestattet. In der Falle wird Mais als Köder ausgelegt. Befinden sich mehrere Wildschweine in der Falle, möglichst gleich eine Rotte, lässt ein Jäger das Tor ferngesteuert zuschnappen. Dann werden die Tiere erlegt.

In Brandenburg, so Senator Berkhahn, seien solche Fallen schon im Einsatz, weil dort durch die Nähe zur polnischen Grenze im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest der Druck größer sei. Doch auch hier steigt die Sorge vor der Schweinepest.

Wismar geht forciert gegen Schwarzkittel vor

In Wismar wird in den letzten Wochen und Monaten der Kampf gegen die Wildschweine forciert. Seit Sommer sind ein Expertengremium und ein Stadtjäger zu Bewältigung der Wildschweinproblematik tätig, um konkrete Maßnahmen zu vereinbaren.

So sieht der Spielplatz zwischen dem Zucker-Wohngebiet und der Dorstein-Gartenanlage aus, nachdem Wildschweine hier nach Futter gesucht haben. Quelle: Heiko Hoffmann

Besonders gehäuft verursachen Wildschweine Schäden im Bereich der Poeler Straße, Am Torney und Schwanzenbusch. In den dortigen Kleingartenanlagen finden Schwarzkittel gute Rückzugsmöglichkeiten und ein ausreichendes Nahrungsangebot. „Es gilt daher, das Eindringen in die Kleingartenanlage zu verhindern, Rückzugsgebiete für Wildschweine sind zu beseitigen“, so Frank Brosig. Der Leiter des Ordnungsamtes leitet auch das Expertengremium.

In einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der angrenzenden Kleingartenanlagen wurden Maßnahmen vereinbart. So sollen die Tore zu den Kleingartenanlagen, die nachts häufig offen stehen, mit automatischen Türschließern versehen werden. Weitere Wildzäune sollen gezogen, leere Gärten gesichert und Wildwuchs zurückgeschnitten werden.

Stadtjäger und Experten Die Bürgerschaft hatte die Stadtverwaltung im Juni mit der Einrichtung eines Expertengremiums zur Bewältigung der Wildschweinproblematik in Wismar beauftragt. Dem Expertengremium gehören an: Leiter des Ordnungsamtes, der Stadtjäger, Vertreter aus den Bereichen Liegenschaften und Ordnungsangelegenheiten der Stadtverwaltung, der Kreisverband der Gartenfreunde der Hansestadt Wismar e. V., der Kleingartenverein „Am Torney“, der Kreisjagdverband Nordwestmecklenburg e. V., die Pächtergemeinschaft der Hansestadt und die Untere Jagdbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg. Ein Stadtjäger wurde außerdem zur Stärkung dieses Expertengremiums berufen. Seine Aufgaben sind unter anderem: Beratung der Stadt im Bereich der Jagd, Ansprechpartner für Bürger, Mitwirken bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Bewältigung der Wildschweinproblematik.

Jäger haben 200 Wildschweine erlegt

Aktiv ist auch die Jägerschaft. Bis Ende Oktober sind auf den Jagdflächen der Hansestadt 180 Wildschweine geschossen worden. Das Jagdjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März. Seither sind weitere Wildschweine erlegt worden. Maik David, Obmann der Pächtergemeinschaft, geht davon aus, dass rund 200 Wildschweine in diesem Jagdjahr erlegt wurden. Allein im Bereich Wismar Nord (Fischkaten/Redentin bis Dargetzow nördlich der B105) sind Stand Mitte November 122 Sauen (41 Revier Redentin, 31 Dargetzow und 50 im Bereich Müggenburg/Eiserne Hand) erlegt worden.

Wenig Nahrung für Wildschweine in diesem Herbst

Für die nächsten Wochen sind eine große Ansitzjagd und eine Drückjagd geplant.

Nach Angaben von Maik David sind die Schäden an den Grasflächen in diesem Jahr besonders ausgeprägt, da nicht ausreichend Eicheln und Bucheckern zur Verfügung stehen. So fehle dem Schwarzwild im Moment Nahrung, welche sie im letzten Jahr noch gehabt hätten.

Im Bereich der Schlammteiche der früheren Zuckerfabrik, zwischen Schwanzenbusch und dem Zucker-Wohngebiet, haben Wildschweine beste Rückzugsgebiete. Hier läuft ein Wildschwein unter den Zaun der Photovoltaikanlage. Quelle: Heiko Hoffmann

Wildschweine rücken immer häufiger an Wohnbereiche heran. So entlang der Poeler Straße und am Schwanzenbusch. Beim Zucker-Wohngebiet wurde im Herbst der Spielplatz von Schwarzkitteln umgegraben. Gesehen wurde eine Bache mit drei Frischlingen. Zum Abschuss kam es nicht. „Zu gefährlich“, heißt es. Langfristig könnte auch hier eine Falle zum Erfolg verhelfen.

Das Ordnungsamt hat den Kreisverband der Gartenfreunde aufgefordert, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Der Vorstand der Kleingartenanlage „Hoher Damm“ hat zugesagt, bis März 2022 sechs Garten-Doppeltore zu errichten. Damit soll verhindert werden, dass Schweine über öffentliche Gartenwege in die Kleingartenanlage eindringen können.

Außerdem: „Jedem Hinweis auf Wildschweine im Stadtgebiet geht der Stadtjäger nach, eruiert die Ursachen und schlägt Maßnahmen zur Verhinderung vor“, so das Ordnungsamt.

Auch die Bürgerschaft bleibt weiter am Drücker. Auf Vorschlag der CDU soll quartalsweise im Verwaltungsausschuss über den aktuellen Stand bei der Wildschweinproblematik berichtet werden.

Von Heiko Hoffmann