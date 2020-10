Wismar/Gadebusch

Mit Drogen am Steuer hat die Polizei am Dienstagnachmittag zwei Männer in Gadebusch und Wismar ( Nordwestmecklenburg) erwischt. Zunächst geriet ein 24-Jähriger in Lützow ( Nordwestmecklenburg) ins Visier der Polizisten, weil er sein Handy während der Fahrt benutzte. Sie folgten dem Mann auf der Bundesstraße 104 und konnten ihn kurz vor Gadebusch schließlich anhalten.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen, wie sie nach einem Drogenkonsum typisch sind. Der Mann erklärte sich zu einem Bluttest bereit, der bestätigte, dass er berauschende Mittel zu sich genommen hatte.

Auch in Wismar geriet ein junger Mann in eine Verkehrskontrolle und zeigte ähnliche Anzeichen des Drogenkonsums. Ein Schnelltest, der positiv auf Cannabis reagierte, erhärtete den Verdacht der Polizisten. Der 20-Jährige musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen.

In beiden Fällen durften die Männer nicht weiterfahren. Gegen sie wurde ein Ordnungwidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle über die Vorfälle informiert.

