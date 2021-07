Grevesmühlen

Jede Menge ist am Wochenende in der Region los. Unter anderem gibt Squeezebox Teddy ein Konzert auf dem Theatergelände. Es ist das erste von insgesamt zwei Konzerten, die der Musiker in Grevesmühlen im August gibt.

Den Auftakt gibt es am Sonntag, 1. August, das zweite Konzert findet am 29. August statt. Jeweils um 20 Uhr geht es los. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für die Konzerte sind online unter www.piratenopenair.de oder telefonisch 038 81 / 75 66 00 erhältlich. Die Abendkasse für die Konzerte ist ab 13 Uhr geöffnet.

Mit den Kellys auf Tour

Jahrelang stand er jeden Sommer in Grevesmühlen auf der Bühne des Piraten-Open-Air und begeisterte die Zuschauer im Vorprogramm und im Stück selbst mit seiner Musik. Squeezebox Teddy ist einer der Sänger und Entertainer, dessen Erscheinung und Stimme im Gedächtnis bleibt. Seine musikalische Karriere startete der Musiker vor 35 Jahren auf den Straßen europäischer Städte. Seine Reisen führten ihn durch viele Länder. Er tourte als Support mit der Kelly Family, stand als „Vorgruppe“ für Santiano, Heino, und vielen anderen auf der Bühne.

Er spielte mit Dermot O’Connor von der Gruppe Spud ( 1973 Nr. 1 in Irland mit „The Wind in the Willow“), George Kaye von den Smokey Mountain Ramblers (1974 Nr. 1 in Irland mit „Ballad of Amelia Earheart), mit Pete Sage (Santiano). Er gastierte allein und mit seiner Band The Permanent Cure auf vielen großen Stadtfesten, zum Beispiel Rostocker Hanse-Sail, Kieler Woche, Hamburger Hafengeburtstag, und unterhielt sein Publikum auf Messen.

Jahrmarkt am Lustgarten in Grevesmühlen

Unterhaltung für die ganze Familie gibt es von Freitag bis Sonnabend im Lustgarten in Grevesmühlen. Etliche Fahrgeschäfte für alle Altersgruppen und vieles mehr an Attraktionen gibt es drei Tage lang ab 14 Uhr, der Rummel hat bis Sonnenuntergang geöffnet. Normalerweise steht der Jahrmarkt am Ploggensee, in diesem Jahr gastiert er allerdings mitten in der Stadt. Am Sonntag ist Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen.

Diese Hüpfburgen stehen in Wismar auf der Festwiese am Bürgerpark. Quelle: Kerstin Schröder

Mega-Hüpfburgen in Wismar

Riesige Dinos, auf denen Kinder herumspringen können, große Rutschen und vieles mehr gibt es in Wismar zu erleben. Auf der Festwiese am Bürgerpark kann das XXL-Jumboland noch bis zum 8. August besucht werden. Geöffnet hat es dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder zehn, für Erwachsene vier Euro. Tickets gibt es vor Ort oder unter der Telefonnummer 0177 / 62 85 759. Ein Negativtest für den Besuch wird nicht verlangt, auch ein Mund-Nasen-Schutz muss nicht getragen werden.

Orgelkonzert im Schönberger Musiksommer

Wer gerne Orgelmusik hört, ist am Sonnabend in der Kirche in Schönberg richtig. Dort gibt der Stralsunder Organist Matthias Pech ein Konzert mit Werken von August Wilhelm Bach, dem jungen Felix Mendelssohn Bartholdy sowie Carl Loewe und anderen Meistern aus Pommern. Es beginnt um 18 Uhr im Rahmen des Schönberger Musiksommers. Eintrittskarten sind für zehn Euro an der Abendkasse erhältlich. Besucher müssen einen Covid-19-Test vorzeigen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Alternativ können sie nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind – oder nach einer Erkrankung immunisiert.

Von Michael Prochnow