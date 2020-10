Wismar

Gar nicht so einfach, als Urlauber aus einem Corona-Risikogebiet in Nordwestmecklenburg Urlaub zu machen. Die Hürden sind mit dem aktuellen Beherbergungsverbot nicht gerade gering: Einreisen darf nur, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. Damit gibt es die erste Hürde bereits am Wohnort vor Reisebeginn. In Berlin kostet der freiwillige Test beispielsweise 165 Euro und muss selbst bezahlt werden. Zudem muss im Landkreis selbst ein weiterer Test gemacht werden.

Erste Anlaufstelle für Urlauber ist das Gesundheitsamt des Kreises. Das dort installierte Bürgertelefon läuft dieser Tage heiß. Ein Mitarbeiter am Telefon bestätigt: 40 bis 50 Anrufe gehen dort pro Tag von potenziellen Reisenden ein, die sich von den verschärften Regeln nicht von einem Aufenthalt an der Ostsee abhalten lassen wollen.

„Rufen Sie nicht direkt im Gesundheitsamt an, da ist so viel zu tun.“

Anruf beim Bürgertelefon des Landkreises: Schon die Besetztzeichen der ersten Anrufversuche zeigen, langweilig wird den Mitarbeiter dort nicht. Als es klappt, bestätigt der Gesprächspartner aber: „Ja, das ist die richtige Anlaufstelle für Urlauber. Aber rufen Sie nicht direkt im Gesundheitsamt an, da ist so viel zu tun.“ Die Empfehlung lautet, sich möglichst frühzeitig zu melden, nicht erst einen Tag vor Anreise.

Informationen zu Corona-Abstrichen in NWM Das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes Nordwestmecklenburg ist für Fragen zum Coronavirus, Quarantäne, Abstrichen etc. die erste Anlaufstelle: 03841/30403000, täglich (auch am Wochenende) von 9 bis 12 Uhr. Abstrichzentrum im Sana Hanse-Klinikum Wismar: 03841/331011, täglich von 7 bis 15 Uhr, oder per Mail unter abstrichzentrum-wismar@sana.de.

Wer nach Nordwestmecklenburg reisen möchte, wird vom Bürgertelefon an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Wie das genau aussieht, scheint noch etwas unklar. Zurzeit würden vor allem E-Mail-Adressen weitergegeben, der Bürger könne so sein konkretes Anliegen besser schildern. „Alles am Telefon zu machen, das wäre für uns zu viel“, heißt es. Antwort, was zu tun ist, soll es „innerhalb von ein paar Tagen“ geben.

Kosten für freiwilligen Corona-Test in NWM liegen bei 200 Euro

Fakt ist aber: Einreisende aus Risikogebieten müssen in Quarantäne, solange kein zweiter negativer Corona-Test vorliegt. Nur mit diesem kann die Quarantäne verkürzt werden. In Nordwestmecklenburg liegen die Kosten für einen freiwilligen Test, die ein Urlauber selbst übernehmen muss, bei rund 200 Euro. Die Kosten setzen sich aus Arztkosten und Laborkosten zusammen, die können je nach Arzt und Labor schwanken.

Ein Test ist unter anderem im Abstrichzentrum des Sana-Hanseklinikums möglich. Dort nachgefragt, ob ein Test dort auch ohne Termin gemacht werden kann, heißt es nur: „Wir sind nur die ausführende Stelle.“ Auf der Internetseite des Landkreises wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Test nur durch einen Hausarzt angeordnet werden kann und dieser auch das Abstrichzentrum kontaktieren muss. Zum Vergleich: Im Testzentrum an der Uni-Medizin in Rostock sind zurzeit auch spontane Testungen möglich.

Tagesbesuche aus Risikogebiet sind nicht erlaubt

Welche Orte als Risikogebiet gelten, listet das Landesamt für Gesundheit und Soziales täglich auf seiner Internetseite www.lagus-mv-regierung.de neu auf. Tagesbesuche und Einkaufsfahrten aus den Risikogebieten nach MV sind grundsätzlich nicht erlaubt.

Die Quarantäneverordnung für MV gilt in allen Landesteilen gleichermaßen. Örtliche Unterschiede in den einzelnen Urlaubsregionen gibt es nicht. Die jeweils aktuell gültige Ordnung finden Sie unter www.regierung-mv.de/corona.

