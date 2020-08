Wismar

Wegen der Corona-Pandemie sind viele Sportveranstaltungen ausgefallen. Vielleicht hat das dafür gesorgt, dass die Plätze für das Wismarbucht-Schwimmen so heißt begehrt waren. 180 Anmeldungen liegen für den 30. August vor – mehr geht nicht. „Wir sind ausgebucht“, freut sich Dana Gromoll von der Wismarer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Die organisiert das Wettschwimmen.

Das wird in diesem Sommer zum 26. Mal ausgetragen – mit Sicherheits- und Hygienekonzept. Um einen Menschenauflauf zu verhindern, ist das Kinder-Schwimmen am Anleger in Hohen Wieschendorf abgesagt worden. Die Erwachsenen können ins Wasser und entweder einen oder 3,5 Kilometer durch die Wismarbucht zurücklegen.

150 Personen schwimmen die lange Strecke

Für die längere Strecke – von Hinter Wangern auf der Insel Poel bis nach Hohen Wieschendorf haben sich 150 Frauen und Männer entschieden. Normalerweise kämpfen sich zwischen 120 bis 130 Schwimmer bei Wind und Wellen durch die Wismarbucht. Diesmal sind es 20 mehr. Auch wenn vielleicht nicht alle kommen, sind kurzfristige Vor-Ort-Anmeldungen am Sonntag nicht möglich.

Und so sieht das Corona-Sicherheitskonzept aus: Auf dem Veranstaltungsgelände in Hohen Wieschendorf gilt ein Einbahnstraßenkonzept und ein Abstandsgebot von 1,5 Meter. Beim Abholen der Startunterlagen müssen die Schwimmer eine Maske zu tragen genau wie während des Bus-Transfers auf die Insel Poel. Der Start erfolgt im Flachwasserbereich mit Abstand. Auch beim Überholen im Wasser sollen sich die Schwimmer nicht zu dicht kommen.

Im Ziel: Handtücher und Tee

Am Ziel in Hohen Wieschendorf werden Handtücher und Tee auf Tischen bereitgestellt. Der Bereich soll schnellstmöglich verlassen werden. Ihre Sachen bekommen die Starter im Garderobenzelt wieder. Aufs Duschen müssen sie verzichten.

Eine offizielle Siegerehrung gibt es nicht. Die Urkunden werden online auf der Internetseite bereitgestellt (www.tollense-timining.de). Snacks zur Stärkung nach dem Schwimmen müssen sich die Teilnehmer selbst mitbringen. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Dass sich trotz dieser Einschränkungen so viele Frauen und Männer anmeldet haben, freut Cheforganisatorin Dana Gromoll. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt sie. Auch die Unterstützung anderer DLRG-Gruppen ist groß. Sie kommen mit Booten unter anderem aus Stralsund, Graal-Müritz und Markgrafenheide nach Wismar gefahren, um die Strecke und damit die Schwimmer abzusichern.

