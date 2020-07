Wismarer Kino in Coronazeiten: Diese Sicherheitsmaßnahmen müssen Gäste beachten

Wismar

Filmfreunde atmen auf. Nach monatelanger Schließung in der Corona-Zeit kann auch das CineStar Wismar seit dem 2. Juli wieder seine Gäste empfangen. Nachdem die Eigentümer ihr Hygienekonzept und die Abstandsregelungen zunächst in drei Häusern getestet haben, wird es jetzt auch an ihren anderen Standorten umgesetzt. „Gäste und Mitarbeiter im Kino sollen sich sicher fühlen können“, sagt Andreas Prüter, Leiter des CineStar in Wismar.

Diese Sicherheits- und Hygienemaßnahmen müssen die Besucher beachten: Sie werden gebeten, sowohl ihre Tickets als auch Snacks und Getränke vorzugsweise online zu kaufen. So werden Wartezeiten vermieden. Im Kinosaal ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Platzvergabe wurde im Buchungssystem entsprechend angepasst.

Besucher werden durchs Foyer geleitet

Die Vorstellungen starten zeitlich versetzt. So wird die Zahl der Personen, die sich im Foyer aufhalten und die Toiletten benutzen, reduziert. Foyer und Sanitäranlagen wurden zudem mit einem Abstands- und Wegeleitsystem versehen. „Selbstverständlich ist von allen Mitarbeitern und Gästen auf ihren Wegen durch das Kino eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Diese kann aber am Platz im Saal wieder abgenommen werden“, informiert Prüter.

Engmaschige Desinfektion gewährleistet

Die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos. Zusätzliche Desinfektionsspender sowie eine häufigere Reinigung sorgen für eine engmaschige Desinfektion.

„Die Saaltüren werden frühzeitig geöffnet“, versichert der Kinoleiter, „und sie schließen automatisch. Nach Möglichkeit werden wir weitere Türen öffnen.“ Andreas Prüter verweist zudem auf die sehr leistungsfähigen Lüftungs- und Klimatisierungssysteme im Kino, die eine gute Belüftung gewährleisten.

Von Haike Werfel