Wismar

30 neue Corona-Fälle am Donnerstag in Nordwestmecklenburg, 205 Infizierte in Quarantäne. Die Zahl der Gesamtpersonen in Quarantäne ist mit 988 fast vierstellig. Und die Zahl der Verstorbenen erhöht sich um einen auf 48. Die Inzidenz steigt auf 91,5.

Bei 214 Infizierten wurde die britische Virusmutation B.1.1.7. nachgewiesen, das ist deutlich mehr als die Hälfte in den vergangenen zehn Tagen. Rund die Hälfte der neuen positiv Getesteten war bereits als Kontaktperson in Quarantäne als Folge der hauptsächlich familiären und privaten Infektionsfälle der vergangenen Tage.

Betroffen ist der „Mäckelborger Kindergorden“ in Dorf Mecklenburg mit zwei Betreuungspersonen und elf Kindern der „Regenbogengruppe“. Wer am 1. oder 2. März in der Kita war, muss bis zum 16. März in Quarantäne. In Wismar gilt sie für alle 88 Kinder und 21 Mitarbeiter der Kita „StadtSpatzen“ bis zum 12. März, wenn sie am 25. oder 26. Februar anwesend waren. Hier wurden zwei Beschäftigte positiv getestet.

Außerdem wurden nach einem positiven Test bei einem Kind 16 Mädchen und Jungen, zwei Beschäftigte und eine weitere Person aus der „Katzengruppe“ der Kita „Haus des Kindes“ in Schönberg bis zum 16. März in Quarantäne geschickt. An der Regionalen Schule mit Grundschule in Schönberg war ebenfalls ein Kind positiv, sodass die Klasse 6b mit zwei Lehrkräften bis zum 15. März in Quarantäne muss.

Von OZ