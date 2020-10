Rostock/Wismar

Fünf junge Tischler vom Berufsschulzentrum Nord in Wismar nahmen mit ihren Gesellenstücken am Landeswettbewerb des Tischlerhandwerks teil. Sie hatten mit weiteren acht Lehrlingen im Sommer ihre Abschlussprüfung absolviert. Insgesamt waren elf junge Leute von allen Tischlerinnungen in Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Gesellenstücken in der Messehalle Rostock vertreten.

Berufsschullehrer ist stolz auf Absolventen

„Unsere Teilnehmer waren sehr erfolgreich“, teilt Berufsschullehrer Jan Voß erfreut mit. „Sie holten drei erste Plätze. Das ist schon herausragend“, ist der Tischlermeister stolz auf seine Absolventen. Außerdem gingen zwei zweite Plätze sowie ein dritter Platz an die jungen Handwerker. Das spreche für die gute Tischlerausbildung an der Wismarer Berufsschule und in den Betrieben in Nordwestmecklenburg.

20-Jähriger holt zwei erste Plätze

Besonders Mattis Köhler, ausgebildet in den Firmen Objekteinrichtung Hengelhaupt und Greve Innenausbau in Grevesmühlen, hat in diesem Jahr abgeräumt. Er belegte mit seinem Gesellenstück den ersten Platz. Der 20-Jährige hat einen Schreibtisch aus leicht geräucherter Roteiche gebaut. Für die Arbeitsfläche verwendete er Linoleum, eine LED-Platte montierte er als Lichtquelle. Mit dieser innovativen Gestaltung siegte der Grevesmühlener auch im Wettbewerb „Die gute Form“.

Zweifacher Sieger fährt zum Bundeswettbewerb

Den fünf Preisrichtern habe besonders das Zusammenspiel der Materialien imponiert, berichtet Jan Voß, der ebenfalls Mitglied der Jury war. Den klassischen Werkstoff Holz hat der junge Tischler mit modernen Materialien kombiniert, mit Linoleum und Edelstahl, aus dem die Streben zwischen den Tischbeinen sind. Die fertigte er in einer konischen Form. Auch die Idee einer Lichtleiste und die Verwendung von moderner LED-Technik spielten bei der Bewertung eine Rolle.

Besonders erfreulich: Als Sieger in der Kategorie „Die gute Form“ qualifizierte sich Mattis Köhler für den Bundeswettbewerb. Er findet im November in Trier statt.

Tischlergesellin will Innenarchitektin werden

Auch der zweite Platz geht an eine Tischlergesellin aus Wismar: Vanessa Eickelberg. Sie baute einen flachen Schrank mit waagerechtem Rollladen und Schubfächern. Das praktische Handwerkszeug hat die junge Frau in der Rostocker Möbelmanufaktur Mobili Art erlernt. Nach ihrer Berufsausbildung möchte sie nun Innenarchitektur an der Hochschule Wismar studieren.

Grevesmühlener verkürzte Tischlerlehre

Im praktischen Leistungswettbewerb belegten Wismarer Berufsschüler alle drei vorderen Plätze. Als Sieger ging Stefan Schulz hervor. Der Grevesmühlener hat ebenfalls bei Objekteinrichtung Hengelhaupt und Greve Innenausbau gelernt. Aufgrund seiner sehr guten Leistungen konnte der junge Mann seine Berufsausbildung verkürzen. Er hat seine Gesellenprüfung nicht erst im Sommer, sondern bereits im Februar abgelegt.

Gesellin geht drei Jahre auf die Walz

Denise Dombrowsky aus Grevesmühlen beeindruckte schon die Tischlermeister in der Gesellenprüfung mit ihrem außergewöhnlichen Möbelstück – einem Weinregal im Eichenfass. Damit überzeugte die 25-Jährige nun auch die Wettbewerbsjury in Rostock. Sie honorierte ihre originelle Tischlerarbeit mit einem zweiten Platz. Die Gesellin begibt sich jetzt für drei Jahre auf die Walz. „Ich möchte noch in andere Betriebe schauen und viel sehen von der Welt“, hat sie der OZ von ihren Plänen erzählt.

Platz drei im praktischen Leistungswettbewerb belegte Franz Weise. Er absolvierte seine Ausbildung in der Tischlerei von R & M Ship in Wismar und möchte nun ein Bauingenieurstudium beginnen.

Von Haike Werfel