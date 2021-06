Wismar

Womit manche Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern dem Bildungsministerium mitunter weit voraus sind? Sie gehen die Digitalisierung an! Die Jugendlichen allerdings bleiben in Sachen digitale Schule auf der Strecke. Statt zu machen, wird in Bezug darauf in den Ministerien meist nur geredet, geredet, geredet.

Das ist nichts für Robert Plath, der gemeinsam mit Alexander Mirow das gleichnamige Wismarer Treppenbau-Unternehmen führt. Er redet nicht, er macht und stellt sich dem digitalen Wandel. Dafür nimmt er nicht wenig Geld in die Hand und spielt nun in der Liga der außergewöhnlichen Unternehmen mit. Denn für ihn und sein Team gab es den mit 5000 Euro dotierten „Zukunftspreis Handwerk“. Verliehen wurde er erstmals von der Handwerkskammer Schwerin und der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin.

Preis wird alle zwei Jahre vergeben

Mit ihrem Projekt „Handwerk 4.0 in der Fertigung – weg von Zettel und Stift zu Tablet und Ortung“ hat Treppenbau Plath die Jury überzeugt. Den zweiten, mit 3000 Euro dotierten Preis erhielt die SME Stahl- und Metallbau Ehbrecht GmbH & Co. KG aus Dömitz für die Errichtung einer neuen Fertigung für hochinnovative Wärmespeicher. Der dritte Preis und 2000 Euro gingen an die Bäckerei und Konditorei Behrens aus Plau am See für den Umbau der Backstube zu einer Show-Bäckerei mit Café. Darüber hinaus gab es einen Sonderpreis, der mit 1500 Euro ausgestattet war. Mit dem ist die Tischlerei Eigenstetter GmbH aus Rehna für ihr Ausbildungsprojekt mit einem Leichtbauroboter ausgezeichnet worden. Der Zukunftspreis wird künftig alle zwei Jahre ausgelobt.

Über den "Zukunftspreis Handwerk" freuten sich Robert Plath (2.v.l.) und Alexander Mirow (Mitte) von der Treppenbau Plath GmbH aus Kritzow. Es gratulierten Björn Mauch (l.) von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, Kammerpräsident Uwe Lange (2.v.r.) und Stephan Mücke, Referatsleiter Handwerk im Wirtschaftsministerium. Quelle: Handwerkskammer

Weg von Zettel und Stift zu Tablet und Ortung – mit dem Thema beschäftigt sich Treppenbau Plath bereits seit 2017. „Wir waren viel auf Messen unterwegs und haben nach einer ganzheitlichen Software gesucht, die Auftragsplanung, Zeiterfassung, Datenerfassung und Dokumentation vereint“, erklärt Robert Plath. Gefunden haben sie nichts dergleichen. Warum also nicht selbst etwas entwickeln? Mit ins Boot holte sich die Geschäftsführung das Fraunhofer Institut Chemnitz. Entstanden ist ein Programm, das – um es bildlich auszudrücken – wie eine Glocke über der bestehenden Software zu Warenwirtschaft, Zeiterfassung und Personal liegt und alles sinnvoll verknüpft.

Software ein Jahr getestet

Das heißt in der Praxis: Mit nur einigen Klicks ist für alle im Unternehmen sichtbar, welcher Mitarbeiter an welchem Auftrag und bei welchem Kunden arbeitet, wo in der Warenbestellung nachjustiert werden muss und wo eventuell sogenannte Kapazitätsgebirge geglättet werden können – sprich: Eingehende Aufträge können auf Mitarbeiter mit freien Kapazitäten verteilt, Engpässe vermieden werden. Zudem ist anhand von Fotos dokumentiert, wie die Treppe im eingebauten Zustand aussieht. An jedem Arbeitsplatz in der Werkstatt hängt ein Bildschirm, auf dem alles einsehbar und steuerbar ist. Außendienstmitarbeiter haben Tablets dabei, auf die sie alle notwendigen Informationen bekommen. Zettel und Stift ade. Und: „Jeder Mitarbeiter ist auf dem aktuellsten Stand. So wird die Zeit für Planung und Kommunikation erheblich reduziert“, erläutert Robert Plath. „Wir haben die Software ein Jahr getestet, bevor wir sie im vergangenen Jahr in Betrieb genommen haben“, erklärt er.

Die hat in diesem Jahr den Anstoß für die Gründung eines Start-up-Unternehmens in Rostock gegeben: Artesa. Dahinter stecken die Gründer und Entwickler Marvin Fink, Jonas Richter und Frederik Schmatz. Aus der Idee von Treppenbau Plath hat das Trio ein Funktionsmuster entwickelt, aus dem das marktreife Produkt „Handwerk-Planer“ entstanden ist. Aktuell wird an der Anpassung gearbeitet. Der Planer eignet sich vor allem für Handwerksbetriebe im Bau- und Ausbaugewerbe ebenso wie für Maler-, Maurer-, Fliesenleger-, Elektro- oder Tischlerunternehmen.

Zollstock und Wasserwaage ade

Zettelwirtschaft gibt es längst auch nicht mehr bei den Kunden. Damit die sehen können, wie ihre Treppe aussehen wird, erstellen die Plath-Mitarbeiter vor dem Bau eine digitale Rekonstruktion. In der Vergangenheit wurden die Treppen manuell vermessen – klassisch mit Zollstock, Wasserwaage und Winkelmesser. Ein voller Arbeitstag ging dafür drauf. Beim Schweriner Landesförderinstitut stellte das Unternehmen vor einiger Zeit einen Antrag und bekam Geld für ein 3-D-Laseraufmaßsystem. Mit dem konnten die Maße für die neue Treppe fortan in kurzer Zeit genommen und die nach Kundenwunsch erstellte Treppenansicht digital sichtbar gemacht werden. Damit gab es keine ungenauen Messungen und Zahlen­­dreher auf Zetteln mehr. Die Handwerker müssen keine Maße mehr notieren, sondern sehen sofort auf dem Bildschirm, was sie messen.

Rund 31 000 Euro hat das Unternehmen in den sogenannten Flexijet 3D investiert. 14 800 Euro gab es vom Digitalisierungsministerium des Landes. „Man muss einfach mit der Zeit gehen, ansonsten wird man als Unternehmen überholt“, begründet Robert Plath.

Mit digitaler Technik können Betriebe Jugendlichen auch den Handwerksberuf schmackhaft machen, glaubt er. Fast das komplette Leben junger Leute spiele sich am Handy ab. Mit moderner Technik könne man sie auch für einen Handwerksberuf begeistern.

Angefangen hat das Familienunternehmen 1988 auf der Insel Poel als Tischlerbetrieb. Seither ist es stetig gewachsen. Seinen Sitz mit Ausstellungsraum hat es mittlerweile im Rüggower Weg in Kritzow bei Wismar. Die Kundschaft kommt mittlerweile aus ganz Deutschland. Weil auch im 130 Kilometer entfernten Hamburg viele Kunden auf die Qualität „Made in Wismar“ setzen, entstand dort ein zweites Büro mit Ausstellung. Die Treppenbau Plath GmbH beschäftigt zurzeit 55 Angestellte, darunter sechs Lehrlinge.

Großes Herz für soziale Projekte

Robert Plath macht nicht nur in Sachen Digitalisierung von sich reden. Seit Jahren unterstützt der Unternehmer auch verschiedene Vereine und gemeinnützige Projekte. Auch bei der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ ist er mit großen Beträgen dabei. Nutznießer seines großen Herzens für soziale Projekte ist ebenso die Wismarer Tafel. Die musste in der Corona-Pandemie schließen, weil die Gefahr, ein Hotspot zu werden, zu groß war. Doch dann kam Hilfe. Treppenbau-Unternehmer Robert Plath nahm in und an der Baracke am Holzdamm Umbauarbeiten, Verbreiterung der Theke und Spuckschutz aus Plastik, vor und die Tafel konnte wieder öffnen.

Zudem ist Robert Plath Hauptsponsor für Spendenläufe in Wismar, mit denen Projekte unterstützt werden.

