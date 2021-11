Wismar

Er gehörte zu den ersten Unternehmern, die sich im Gewerbegebiet Kritzow ansiedelten. Als er 1993 den Grundstein für sein Peugeot-Autohaus legte, war rundherum plattes Land; er baute quasi auf grüner Wiese. Nun geht ein Wismarer Urgestein in den Ruhestand: Detlef Algie. Einfach ist es für ihn nicht, sein Lebenswerk aufzugeben, gibt der 68-Jährige zu. Aber er habe es in vernünftige Hände gegeben, wie er einschätzt, „und so ist es nun in Ordnung“, ergänzt der Wismarer lächelnd.

Zum 1. November übernahm das Traditionshaus Klaus+Co mit Stammsitz in Flensburg das Autohaus Algie. Für die Kunden ändert sich nichts, ebenso nicht für die Belegschaft, die komplett übernommen wird – nur, dass sie einen neuen Chef hat: Andreas Dornburg, Geschäftsführer der Klaus GmbH + Co. KG. Der ist Detlef Algie bereits bekannt. Denn die Autogruppe übernahm 2019 auch sein Autohaus in Lübeck, das Algie 2011 im Hochschulstadtteil der Hansestadt etablierte. Wenig später gab er ebenso seine Autohäuser in Stralsund und Rostock in andere Hände – und nun eben aus Altersgründen auch das Stammhaus. „Wir werden sein Lebenswerk fortsetzen“, verspricht Andreas Dornburg (55) in dem Wissen, dass er „eine gute Truppe“ und mit Betriebsleiter Marco Bruß (38) von der Insel Poel eine starke Führungskraft vor Ort hat, wie er sagt.

Alles begann im Garten der Eltern

Das Unternehmen Auto Algie GmbH wurde im Juli 1990 als Gebrauchtwagenhandel im Wismar Stadtteil Dargetzow gegründet. Zuvor war Detlef Algie für 80 Mitarbeiter in der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) Motor verantwortlich. Sie reparierten unter anderem Trabbis und B1000. Der Start in die Selbstständigkeit war holprig. Algie hatte sich, seine Idee – und brauchte schließlich eine Bank, die ihn mit einem Kredit in seinem unternehmerischen Vorhaben unterstützt. Als die gefunden war, legte er los. „Ich habe das elterliche Grundstück umgestaltet und aus dem Garten eine Betonfläche gemacht“, erzählt Detlef Algie lachend.

Auf dieser Fläche fanden Gebrauchtwagen Platz – 20 Stück an der Zahl. Geholt hatte er sie aus Hamburg und Holland. Doch lange standen die Fahrzeuge nicht an ihrem Platz. „Sie waren innerhalb von Minuten weg“, erinnert sich Detlef Algie. Viele wollten nach dem Fall der Mauer einen West-Wagen haben. Sein erster war übrigens ein Audi 80. Metallicblau. „Dem konnte ich nicht widerstehen“, erinnert er sich. So lange war er im korallenroten Lada 1500 (WAS-2103) unterwegs.

Automarken warben um Vertragspartnerschaft

Von Dargetzow zog Detlef Algie später zunächst in die Kanalstraße. „Dort hatte ich einen Schauraum und richtete mir eine Werkstatt ein“, erzählt er. 1993 wählte er Kritzow als neuen Standort, an dem übrigens im Juni 1997 der FC Anker Wismar gegründet worden war, für den sich Detlef Algie ehrenamtlich engagiert. Eigentlich wollte er beim Gebrauchtwagenhandel bleiben, „aber überall wurden Herstellerfahnen hochgezogen“, umschreibt er. Der Unternehmer befürchtete, dass er allein mit Gebrauchtwagen nicht lange überleben wird. Vertreter mehrere Automarken klopften an seine Tür und warben um eine Vertragspartnerschaft: Saab, Nissan, BMW. Am Ende wehte eine Peugeot-Flagge in Kritzow. 1995 kam Citroën und damit ein weiteres Werkstattgebäude auf dem Algie-Gelände hinzu.

Die Belegschaft in Kritzow wird komplett übernommen. Quelle: privat

Nach und nach etablierten sich weitere Autohäuser um ihn herum. Das haben er und seine Frau Birgit Algie, die als Verkaufsleiterin agiert, aber nie kritisch gesehen. „Je mehr Wettbewerber, umso mehr Menschen, die ins Gewerbegebiet kommen“, erklärt er. Und verstecken musste sich sein Unternehmen in der Tat nicht. Die Verkaufsstatistik und die vielen zufriedenen Kunden bestätigten, dass sich das Autohaus Algie einen festen und erfolgreichen Marktanteil in der Region sichern konnte. Es ist sogar mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem als bestes Autohaus Norddeutschlands.

Die Sache mit den E-Autos

Und wie sieht der Fachmann die Entwicklung in Sachen E-Mobilität? „Kritisch“, meint er unumwunden. Auch wenn sie die Zukunft sein wird, „sie ist ein Trugschluss. Der Grundstoff, um Elektroautos zu produzieren, kommt aus Ländern, in denen Kinder zum Arbeiten eingesetzt werden“, führt er ins Feld. Zudem sei die Ladelogistik in Deutschland und die Entsorgung nicht ausgegoren. Und mit der jetzigen Philosophie, möglichst viele E-Autos an den Mann oder die Frau zu bringen, könne Deutschland nicht die Welt retten, solange die alten Verbrenner in ärmeren Ländern zum Einsatz kommen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei aber da, weiß Detlef Algie. „Wir haben viele E-Modelle verkauft, meist als Zweitwagen.“

Die Autogruppe Klaus+Co Und wer steckt hinter der Autogruppe Klaus+Co? Das Flensburger Unternehmern wurde 1925 gegründet. Wilhelm und Luzie Klaus übernahmen seinerzeit in Hafennähe die ansässige Firma Johannes Bagö und betrieben eine Autoreparaturwerkstatt mit Kraftfahrzeughandel. Zehn Jahre später übernahm das Ehepaar die Mercedes-Vertretung für die Region und ist damit einer der ältesten Mercedes-Händler in Deutschland. Nach dem frühen Tod ihres Mannes übernahm Luzie Klaus 1952 die Geschäftsleitung und wurde dabei später von ihren Töchtern Anke und Karin unterstützt. Neben der Marke Mercedes kamen später Opel und 2017 Peugeot hinzu. „Mit Wismar haben wir nun nun acht Betriebe und 340 Mitarbeiter“, erklärt Geschäftsführer Andreas Dornburg. Wismar ist der erste Standort außerhalb von Schleswig-Holstein.

Dornburg schaut positiv auf die kommende Zeit in Wismar. „Probleme bereiten uns derzeit allerdings wie überall in der Autobranche die Wartezeiten bei der Auslieferung von Neufahrzeugen“, so Dornburg. Der Grund: Chip-Engpässe bei den Herstellern. Mehrere Millionen Autos können wegen fehlender Halbleiter nicht rechtzeitig gebaut werden. Auf Verbrenner würden Kunden sechs bis neun Monate warten, auf E-Fahrzeuge drei bis vier Monate, so Dornburg.

Von Jana Franke