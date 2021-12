Wismar

So schön klingt die weihnachtliche Musik über den Marktplatz. Die jungen Wismarer Musiker Nikolaus (20), Maximilian (16) und Ludwig (18) Erffa, Tom Brügemann (18) und Jannes Radtke (17) sorgten am Dienstag für entsprechende Stimmung. Sozusagen als Abschied – am 23. bauen die Schausteller, Händler und Gastronomen ab.

Dann sind auch die sechs Wochen dieses ungewöhnlichen Wismarer Weihnachtsmarktes Geschichte, am Mittwoch ist letzter Tag, manch einer hat ein Schild „Sale – alles muss raus!“ oder Ähnliches an der Bude hängen. Sogar Weihnachtsbäume gibt es noch für ’nen Zehner, für die ganz Späten.

Diskutierende Gäste

Auf die Frage, wie sein Fazit zum Wismarer Weihnachtsmarkt ist, muss Mutzenbäcker Ditmar Wolf erst einmal tief Luft holen. „Anstrengend! Sehr anstrengend. Wegen der ständigen Fragerei und der Diskussionen.“

"Die Wismarer waren sehr froh, dass es hier noch den Weihnachtsmarkt gab. Das hat man gemerkt." Mutzenbäcker Ditmar Wolf Quelle: Nicole Hollatz

Er erzählt in seiner Pause von diskutierenden Gästen, die rummotzen, wieso sie bei einer Veranstaltung an der frischen Luft nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind. Zeitweise mussten sie sogar das „Plus“, den tagesaktuellen negativen Corona-Test nachweisen. „Wir müssen das alles kontrollieren und das kostet natürlich auch Zeit!“, erzählt Ditmar Wolf. Dann stehen die Leute an, werden ungeduldig, sind genervt.

„Sternenwald“ am Hafen bleibt geöffnet Erstmals gibt es am Alten Hafen einen eigenen kleinen Weihnachts- und Wintermarkt: den „Sternenwald“ mit frischer Brise, Glühwein und heißem Met aus schicken Wismartassen, Elchbratwurst, Schmalzstullen und mehr. Der Markt hat bis zum 6. Januar geöffnet, täglich von 12 bis 21 Uhr. Nur am Heiligen Abend bleiben die Stände geschlossen, an den beiden Weihnachtsfeiertagen ist geöffnet. Auch am Silvestertag ist geöffnet, allerdings nur bis 21 Uhr – man wolle die Party am Hafen vermeiden. Für das Außengelände müssen die Gäste nicht nachweisen, ob sie geimpft oder genesen sind. Nur in der Glühweinhütte gilt 2G plus, sprich der tagesaktuelle Negativtest. Menschen, deren dritte Impfung gegen Corona bereits länger als 15 Tage zurückliegt, brauchen den Test nicht mehr. Draußen sollen die Gäste Maske tragen und Abstand halten.

Es gab sogar Kunden, die verbal aggressiv wurden. Ditmar Wolf schüttelt den Kopf, er kann nicht verstehen, wieso Kritiker ihren Unmut dann am Stand auslassen. „Wir machen die Regeln doch nicht!“ Sandra Wolf vom Crêpe-Stand gegenüber nickt. Sie hat ein „Diskutieren zwecklos“ an der Scheibe ihres Standes stehen.

Deutlich weniger Umsatz

Überwogen haben zum Glück die Leute, die einfach nett, freundlich und dankbar waren. Denen man das Lächeln trotz Maske angesehen hat. Die waren nur leiser, wie immer. „Man hat gemerkt, die Wismarer waren froh, dass sie noch den Weihnachtsmarkt hier hatten“, erzählt der Mutzenbäcker und zieht den Vergleich zu den Kollegen in anderen Städten, die abbauen mussten. Und Sandra Wolf ergänzt: „Trotzdem war dieses Jahr nicht so wie sonst, wir hatten Umsatzeinbußen.“

"Wir haben vielleicht etwas mehr als die Hälfte des normalen Umsatzes“, sagt Händler Ronald Rüger Quelle: Nicole Hollatz

Ronald Rüger verkauft seit Jahren den edlen Weihnachtsschmuck in seiner Hütte auf dem Markt. „Wir hatten vielleicht etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes eines normalen Jahres. Aber manchmal ist das so, auch ohne Corona“, kommentiert er. „Es waren aber auch nicht so viele Leute unterwegs!“ Er erzählt, wie umständlich die „Bändchenkontrolle“ immer war. „Es wäre besser gewesen, wenn es zwei feste Eingänge zum Weihnachtsmarkt gegeben hätte, und dann wäre jeder Gast dort kontrolliert worden.“

Gäste von außerhalb

Dabei merkt man einen gewissen, ganz kleinen Weihnachtsmarkt-Tourismus. Sandra Fischer ist mit ihren beiden kleinen Kindern extra von Rostock nach Wismar gekommen, zum Karussell fahren und Mutzen essen. „Das gehört doch irgendwie dazu“, erzählt die Verkäuferin. Für den Papa, der noch arbeiten muss, bringt sie ein Lebkuchenherz mit. „Abends ist es voll“, weiß Marcel Schmidt (20). Er betreut in diesem Jahr erstmals die Schießbude des Vaters.

Sonst seien die Touristen busseweise nach Wismar gekommen, übers Wochenende oder für einen Tagesausflug, teils aus skandinavischen Ländern, für Glühwein und Wismarer Weihnachtsmarktflair. „Bis zum ersten Adventswochenende war noch etwas Busverkehr, doch dann wurde alles storniert!“, erzählt Svenja Preuss vom City Partner Hotel Alter Speicher. Diese Gäste und potenziellen Konsumenten fehlten, im Hotel, im Restaurant und eben auch auf dem Weihnachtsmarkt. „Wir hoffen auf ein besseres Jahr 2022!“, wünscht Ditmar Wolf seinen Kollegen und Kunden gleichermaßen.

Von Nicole Hollatz