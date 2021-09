Drei Vorschläge gab es bisher für die Weiternutzung des Löwe-Speichers in Wismar. Die scheiterten entweder an der Finanzierung oder an der Bürgerschaft. Weiterhin ist er zum Verkauf ausgeschrieben. Die Einblicke in das 1935 erbaute Silo, zeigen wir in einer Bildergalerie.