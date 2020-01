Grevesmühlen

Dieser Job ist nichts für schwache Nerven, und höhentauglich sollte man ebenfalls sein. „Ansonsten gewöhnt man sich ganz schnell daran“, sagt Tino Hornauer (36). Zusammen mit seinem Bruder Danilo (32) ist er als professioneller Baumpfleger unterwegs, seit einem Jahr gibt es die Firma, die inzwischen ihren Sitz im Grünen Weg in Grevesmühlen hat. Nebenberuflich machen die Beiden den Job bereits seit 2011. Denn zu tun gibt es reichlich. Zwar gibt es von den beiden Baumexperten keine Gutachten, „aber auf jeden Fall eine vernünftige Einschätzung zum Zustand eines Baumes“, sagt der 36-jährige Firmengründer, der ebenso wie sein Bruder gelernter Metallbauer ist. „Wir haben so viel Erfahrung, dass wir uns ein Urteil erlauben können.“

Die Brüder Tino (links) und Danilo Hornauer sind als Baumkletterer in der Region unterwegs. Quelle: Michael Prochnow

Die Kletterei ist aus der Leidenschaft heraus entstanden. Die Brüder sind nicht nur sportbegeistert, sondern auch Technikfreaks. Allerdings waren bis zur Firmengründung einige Hürden zu nehmen. Denn nur mit Seil, Steigeisen und Motorsäge in die Baumwipfel zu klettern, das allein reicht nicht aus. „Wir haben mehrere Schulungen und Lehrgänge, unter anderem in Bayern, absolviert“, erklärt Tino Hornauer. „Ohne diese Grundlagen geht es auch nicht. Denn es gibt eine ganze Menge zu beachten, wenn man in mehr als zehn Metern Höhe in den Bäumen arbeitet.“ Knapp 20 Kilogramm Ausrüstung schleppt der sportliche 36-Jährige mit sich herum, wenn er in den Baumkronen unterwegs ist. Auch wenn die Motorsägen inzwischen deutlich kleiner und leistungsfähiger geworden sind, und mit einer Hand bedient werden können, zusammen mit den Karabinern, Sicherungshaken, Seilen, Umlenkrollen und Handsäge kommt einiges an Gewicht zusammen. „Fit muss man schon sein für den Job.“

Baumpflege ist der Hauptjob

Auch wenn Danilo Hornauer die gleichen Lehrgänge hinter sich hat wie sein Bruder, bleibt er in der Regel am Boden und sichert den Mann im Baum. Ein eingespieltes Team ist wichtig für eine erfolgreiche Arbeit. Und wenn eine zweite Hand in der Höhe gebraucht wird, dann schnallt er sich ebenfalls den Klettergurt um und steigt nach oben. Je nachdem wie die Lage es erfordert. Privatkunden wenden sich an die Experten, Kommunen, Krankenhäuser, Kitas – immer dann, wenn die Bäume zu einer Gefahr zu werden drohen, kommen die Baumpfleger ins Spiel. Firmen, die diesen Job machen, gibt es mehrere in der Region. Allerdings auch mehr als genug Arbeit. Allein die Stadt Grevesmühlen hat rund 700 Bäume im Stadtgebiet, die Wälder noch nicht einmal mitgerechnet. Alle drei Jahre, so die Maßgabe aus dem Rathaus, soll jeder Baum begutachtet werden. Nicht immer reichen die Kapazitäten dafür aus.

Pflegezustand in Grevesmühlen „mäßig ok“

Wenn Tino und Danilo Hornauer durch ihre Heimatstadt fahren, dann sehen sie „durchaus vernünftig gepflegte Bäume.“ Aber wie überall sehen sie auch, dass es noch reichlich zu tun gibt. „Aber zumindest für Grevesmühlen kann man sagen, dass die Stadt das einigermaßen gut im Griff hat. Es gibt Pflegebedarf, aber ist es mäßig ok, wenn man es so sagen kann.“

Tino Hornauer mit der Kettensäge im Einsatz. Quelle: Michael Prochnow

Die größte Gefahr im Baum sind morsche Äste. Der Job, so der 36-Jährige, seit gut kalkulierbar und nicht so gefährlich, wie es für Laien den Anschein hat. „Aber gefährlich wird es, wenn man unterwegs eine Faulstelle übersieht. Aber das ist uns zum Glück noch nie passiert.“ Überhaupt könne man mit etwas Erfahrung schnell einschätzen, welche Äste das Gewicht der Kletterer tragen und welche nicht. „Das sieht man in der Regel auch vom Boden aus, und da wir immer zu zweit im Einsatz sind, sehen vier Augen genau hin.“ Sicherheitskleidung ist nicht nur Vorschrift, sondern überlebensnotwendig, wenn die Brüder zum Beispiel in Pappeln in Höhe von 30 Metern unterwegs sind.

Zu erreichen sind Tino und Danilo Hornauer im Baltic Park im Grünen Weg in Grevesmühlen.

