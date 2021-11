Grevesmühlen

Wenn Uta Woge von den Plänen spricht, die die Geschäftsführerin der Wobag in naher Zukunft angehen will, dann leuchten ihre Augen. Dabei ist das jüngste Großprojekt noch nicht einmal komplett umgesetzt. Doch sie ist überzeugt, dass aus dem verwohnten Gebäude im Zentrum von Grevesmühlen ein Schmuckstück geworden ist.

Der Gebäudekomplex in der August-Bebel-Straße mit der Sanierung der ehemaligen Callies-Villa samt Kontorhaus war und ist ein Kraftakt, der rund vier Millionen Euro kosten wird, wenn er fertig ist. Zwar ist das kommunale Wohnungsbauunternehmen bereits mit seinen 25 Mitarbeitern aus der Hinterstraße in die August-Bebel-Straße 3 umgezogen, beendet sind die Arbeiten an dem Komplex jedoch noch nicht.

„Das Kontorhaus wird gerade hergerichtet, dort wird ein Mieter einziehen“, berichtet die Geschäftsführerin. „Auch die Außenanlagen sind noch nicht fertig.“ Aber der Zeitplan steht und der Finanzrahmen ebenfalls. „Wir sind beim Neubau im Kostenplan geblieben, bei dem denkmalgeschützten Gebäude hat das nicht ganz funktioniert, aber wir sind im Rahmen.“

Die neuen Büro-, Empfangs- und Arbeitsräume sind so wie das gesamte Gebäude in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde des Landkreises saniert worden. Wer mit den Experten für Wandfarben, Formen, Türen, Fenstern und Dachgestaltung aus der Kreisverwaltung einmal zusammengearbeitet hat, weiß, wie kompliziert und aufwändig das ist. „Es ist richtig: Wir wären mit einem Neubau auf der grünen Wiese schneller und auch preiswerter zu einem neuen Firmensitz gekommen“, sagt Uta Woge. „Aber wir sind ein kommunales Unternehmen, das natürlich wirtschaftlich agieren muss, aber auch einen Auftrag hat.“ Die Wobag habe, so betont die Chefin, dieses Gebäude quasi gerettet.

130 Jahre alt ist die ehemalige Callies-Villa in Grevesmühlen

Denn das 1882 errichtete Gebäude hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war es Wohnhaus und Kontor der berühmten Kaufmannsfamilie, zu DDR-Zeiten war es Sitz des Rat des Kreises, Mitte der 1990er-Jahre zog die Deutsche Bank ein, 2005 übernahm das Jobcenter den Schlüssel, seit dem Auszug der Behörde 2015 stand das Haus leer und zum Verkauf.

„Fest steht, dass kein privater Käufer zu finden war. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, aber eben auch solche Denkmale zu erhalten.“ Die Callies-Villa ist dabei nicht das einzige Gebäude in der Grevesmühlener Innenstadt, das die Wobag gekauft und aufwändig saniert hat. Die ehemalige Sparkasse sowie das Eckhaus Bebel-Straße/Schulstraße sind zwei weitere von mehreren Beispielen. „Nicht in jedem Fall gelingt es, die Gebäude zu erhalten, aber zumindest haben wir dann hochwertigen Ersatz geschaffen, der sich nicht nur ins Stadtbild einfügt, sondern hochwertigen Wohnraum und Geschäftsräume schafft“, beschreibt die Geschäftsführerin die Zielstellung. Das verlangt nicht nur innovative Ideen, sondern auch Kraft sowie Durchhaltevermögen. Dass die Wobag sich auch mit Kritik in Sachen Firmensitz auseinandersetzen muss, gehört zum Alltag. „Natürlich gab es auch Fragen, warum wir ausgerechnet in einen solchen Bau ziehen müssen“, so Uta Woge. „Ich kann es nur wiederholen, zum einen brauchten wir einfach mehr Platz. Und zum anderen, so haben wir das Gebäude gerettet.“

Rund 100 Wohnungen am Börzower Weg

Die nächsten Aufgaben warten bereits. Denn am Börzower Weg laufen die letzten Abrissarbeiten der alten Getreidehallen. Dort plant die Stadt ein Wohngebiet, allerdings ein besonderes. Die Wobag hat bereits konkrete Pläne für ein mehrgeschossiges Wohnhaus in diesem Bereich. 2023 sollen, so Uta Woge, die Arbeiten beginnen. „Wir planen rund 100 Wohnungen dort.“ Neben Möglichkeiten, sich betreuen zu lassen, soll der Standort allerdings auch für Familien attraktiv sein. „Die Infrastruktur muss ebenfalls entwickelt werden, es reicht heute nicht, nur Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Er muss bezahlbar sein und das Umfeld muss stimmen, was zum Beispiel Mobilität, Einzelhandel und Dienstleistungen betrifft.“ Ideen hat die Wobag-Chefin viele, Energie auch. Und mit der Stadt Grevesmühlen einen Gesellschafter im Rücken, der die Pläne unterstützt. Denn das Projekt am Börzower Weg ist nur eines von zwei Großprojekten.

Die Geschichte der Wobag 1959 gründete sich in Grevesmühlen die Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV). Sie verwaltete zu Beginn 55 Häuser für Stadt, Privatpersonen und Institutionen und bekam 75 Häuser als sogenanntes Volkseigentum zugewiesen. 1972 wurde die KWV in den VEB Gebäudewirtschaft umgewandelt. Bis 1984 erhöhte sich der Wohnungsbestand auf etwa 2000 Wohnungen. Nach der Wende wurde der VEB Gebäudewirtschaft zunächst in zwei GmbHs überführt und 1991 schließlich die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (Wobag) gegründet. Die Stadt Grevesmühlen blieb 100-prozentige Gesellschafterin. Seitdem hat das Unternehmen zahlreiche Wohnungen saniert und gebaut. Rund 1800 eigene Wohnungen befinden sich im Bestand, deutlich zugenommen hat das Geschäftsfeld der Verwaltung fremder Wohnungen. Rund 400 verwaltet das Unternehmen derzeit im Auftrag. Geschäftsführerin ist Uta Woge.

Frischer Wind für den Ploggenseering

Das andere ist der Ploggenseering. Das vor rund 50 Jahren errichtete Neubauviertel östlich der Innenstadt ist zum Sanierungsgebiet erklärt worden. Der Wobag gehört der Großteil der Immobilien dort. Der Schulcampus, der in direkter Nachbarschaft derzeit gebaut wird, der Spatenstich für die Regionalschule erfolgt in den nächsten Wochen, soll nur der Anfang eines umfassenden Umbaus sein. Sowohl Straßen, Parkplätze als auch Gehwege sollen erneuert und optimiert werden. „Aber auch die Wohnungen müssen wir so gestalten, dass sie sowohl attraktiv als auch bezahlbar bleiben.“ Bei 5,39 Euro pro Quadratmeter liegt der durchschnittliche Mietpreis der Wobag-Wohnungen, das Unternehmen bewirtschaftet 1800 eigene Wohnungen und verwaltet mehrere Hundert. „Die Wohnung sucht bei uns den Mieter“, sagt Uta Woge. Und meint damit: „In Hamburg zum Beispiel ist es so, dass die Nachfrage so groß ist, dass es fast egal ist, in welchem Zustand die Wohnung ist. Bei uns ist das anders, wir müssen nicht nur renovieren, sondern auch die Erwartungen der Mieter erfüllen.“ Und die seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.

Noch teilen sich die Wobag-Mitarbeiter die Gänge in den neuen Gebäuden mit den Handwerkern, denn der neue Beratungsraum unterm Dach ist derzeit noch im Bau, ebenso wie das Kontorhaus, das sogenannte Gebäude II. Dort wird in den nächsten Wochen ein Mieter einziehen. Und es soll nicht der letzte sein, wie die Geschäftsführerin betont. „Aber darüber sprechen wir erst, wenn es tatsächlich so weit ist.“

Von Michael Prochnow