Manfred Szuks arbeitete für die Wobag in Grevesmühlen, als die Wobag noch gar nicht die Wobag war, sondern der Volkseigene Betrieb Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV), aus dem später der VEB Gebäudewirtschaft hervorging und 1991 schließlich die heutige Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft. Zahllose Mieter haben Manfred Szuks in über vier Jahrzehnten kennengelernt. Er arbeitet seit 41 Jahren als Hauswart. Der Grevesmühlener ist für viele Mieter so etwas wie das Gesicht der Wobag und ihr Ansprechpartner.

„Ich habe hier auch Handwerker gelernt“, erzählt Manfred Szuks. Viel zu tun hat der 57-Jährige mit der Abnahme und Übergabe von Wohnungen in Grevesmühlen und Umgebung. Immer wieder ist auch etwas mit dem Bürgermeister einer Gemeinde abzustimmen.

Die häufigsten Wünsche, die Mieter an Manfred Szuks herantragen: etwas reparieren, Schlösser wechseln, defekte Glühlampen auf den Hausfluren, im Keller oder draußen austauschen. Manfred Szuks kann fast alles, aber „an die Elektrik, dürfen wir nicht ran.“ Der Hauswart und seine Kollegen Ulla Krüger, Jürgen Nowak, Jan Rillinger und Reimund Röchert beauftragen dann Firmen. Mit einigen Betrieben arbeitet Manfred Szuks seit vielen Jahren.

Hauswart gratuliert Mietern zu Jubiläen

Weil die Mieter vor allem den Hauswart kennen, gratuliert er, wenn jemand besonders lange bei der Wobag wohnt, zum Jubiläum. Dann bringst Manfred Szuks einen Blumenstrauß mit. „Wir haben Mieter, die sind schon seit 51 Jahren bei uns“, sagt er.

Manfred Szuks ist die meiste Zeit draußen, in den Wohnhäusern. Einen festen Arbeitsplatz hat er in der Wobag-Zentrale in Grevesmühlen. Der Hauswart zieht mit der Verwaltung um, denn sie verlässt nach fast 50 Jahren die August-Bebel-Straße 17. Am Montag, den 18. Oktober, öffnet die Zentrale wieder in einem Gebäude, das den dringend benötigten Platz bietet: die August-Bebel-Straße 3, das frühere Wohn- und Geschäftshaus der Kaufmannsfamilie Callies. Dort sind dann auch Manfred Szuks und die anderen Hauswarte zu erreichen. Die Telefonnummer der Zentrale bleibt gleich: 038 81 / 788 370.

Die Aufgabe eines klassischen Mieterbetreuers ist bei der Wobag zweigeteilt. Den Erstkontakt übernehmen Mitarbeiterinnen, die für die Vermietung zuständig sind. Sachbearbeiterin Lisa Felker ist eine von ihnen. Was motiviert sie bei der Arbeit? „Der Kontakt zu Menschen und man freut sich, wenn man den Interessenten etwas Passendes anbieten kann.“ Ihre Arbeit sei sehr vielfältig. „Jeder Tag ist anders.“

Wenn der Vertrag unterschrieben wurde, sind Manfred Szuks und seine Kollegen die ersten Ansprechpartner, erklärt Carolin Frank, Abteilungsleiterin Wohnungswirtschaft. Die 33-Jährige sagt über ihre Arbeit: „Ich überwache, dass alles reibungslos läuft.“ Die Hauswarte würden sehr gute Arbeit leisten.

Wobag unterhält einen eigenen Bauhof

Nach Carolin Franks Auskunft unterhält die Wobag einen eigenen Bauhof. Er erledigt kleine Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten.

2300 Wohnungen sind in Besitz oder Verwaltung des kommunalen Unternehmens. Es gehört der Stadt Grevesmühlen.

