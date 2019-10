Wobag-Baustelle wird zur Partyzone

Grevesmühlen

60 Jahre Wobag in Grevesmühlen – wie lässt sich das noch toppen? Eigentlich kann das nur Liesbeth Schmidt, die heute ihren 85. Geburtstag feiert. Grevesmühlens Bürgermeister kennt ihre Geschichte: Als Flüchtling ist sie seinerzeit nach Hamberge gekommen, leistete dort Hilfsarbeiten auf dem Feld – bis sie ihren späteren Mann Horst Schmidt kennenlernte. In der Innenstadt Grevesmühlens bekamen sie eine kleine Kammer zugewiesen. Die Familie wuchs, 1974 dann der Hauptgewinn: eine Wohnung im heutigen Ploggenseering. Warmwasser aus der Wand, Heizung – ein Quantensprung.

Die Kinder wuchsen heran, Sohn Günther haute in den Westen ab, Tochter Mareike blieb in Grevesmühlen, Horst Schmidt verstarb, Liesbeth lebt im Betreuten Wohnen und ihre Enkel in dem Aufgang, in dem sie einst wohnte. Die Familie ist der heutigen Wobag treu geblieben, die am 1. Oktober 1959 als Kommunale Wohnungsverwaltung gegründet worden war.

„ Liesbeth gibt es nicht“, überrascht Bürgermeister Lars Prahler in seiner kurzweiligen Rede anlässlich des Jubiläums des Unternehmens. „Aber es könnte sie geben.“ Schließlich hätten Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg die Einwohnerzahl der Gegend verdoppelt. Hunderte Wohnungen wurden benötigt und die Kommunale Wohnungsverwaltung hatte mit ihrer Gründung für maßgebliche Veränderungen gesorgt. Es entstanden Neubauten – eben unter anderem auch am Ploggenseering.

An sich war am Dienstag ein großes Hoffest für Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, Mieter, Geschäftspartner und Freunde der Wobag auf dem Gelände des zukünftigen Verwaltungssitzes in der August-Bebel-Straße 3/5 geplant. Doch der Regen machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, Plan B wurde in Angriff genommen und das Fest kurzerhand ins Gebäude verlegt worden – eine Baustellenparty quasi.

Viele Mieter nutzten die Gelegenheit, schon einmal vorab einen Blick in den neuen Sitz zu werfen. Dazu gehörte auch Eberhard Berndt. Der 85-Jährige ist seit Jahren Mieter der Wobag, hat vor einiger Zeit ein neues Zuhause am Standort der alten Sparkasse in der August-Bebel-Straße gefunden. Sehr wohl fühle er sich dort, sagte er.

10,2 Prozent aller Wohnungen der Wobag sind seniorengerecht. „Das müssen wir in Zukunft noch verstärken“, betonte Geschäftsführerin Uta Woge. Mehr als 70 Millionen Euro sind in Modernisierungen, Instandhaltungen und Neubauten investiert worden. „Und nun, 30 Jahre nach der Wende, stehen wir vor einer nächsten großen Sanierungswelle“, blickt sie voraus. Vor allem in den Umweltschutz solle investiert werden. „Bis 2030 wollen wir die CO2-Emmission um 40 Prozent senken“, verspricht Uta Woge.

Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, nutzte das Jubiläum, um die Wobag als Vorbild bei der Versorgung der Menschen mit bezahlbaren Wohnraum zu würdigen. „Die Wobag ist ein Vermieter mit Werten. Das Unternehmen steht für Solidarität, Gemeinschaft, Gemeinsinn“, lobt er. Das sehe man nicht zuletzt an seiner Durchschnittsmiete, die im vergangenen Jahr bei 5,19 Euro pro Quadratmeter lag. Grevesmühlen zählt derzeit rund 10500 Einwohner. Gut jeder Vierte davon lebt in einer Wohnung der Wobag. Das Unternehmen verwaltet rund 2300 Wohnungen in Grevesmühlen, Boltenhagen, Gadebusch und Dorf Mecklenburg.

Von Jana Franke