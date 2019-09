Wobag feiert Jubiläumsparty am neuen Standort

Grevesmühlen

Wer sich mit dem Thema Numerologie beschäftigt, der wird wissen, dass die Zahl 60 mit Neuorientierung und dem Voranbringen der eigenen Entwicklung verbunden wird. Das erklärt vielleicht auch, warum die vor sechs Jahrzehnten gegründet kommunale Wohnungsgesellschaft, die Wobag

zumindest in Sachen Standort an eine Neuorientierung denkt.

Mit der einstigen Callies-Villa in der August-Bebel-Straße 3 nimmt das städtische Unternehmen ein großes Projekt in Angriff. Die Kaufmannsfamilie ließ sie um 1882 als Wohn- und Geschäftshaus errichten. Es gehörte seinerzeit neben dem Kaiserlichen Postamt zu den erhabensten Gebäuden in der Straße.

Wobag investiert Millionen

Seit 2015, nachdem das Jobcenter ausgezogen war, geben die Villa und das angrenzende Haus Nummer 5 neben der Deutschen Bank einen traurigen Anblick ab – noch viel länger die an die Hinterstraße grenzende Scheune auf dem insgesamt 1700 Quadratmeter großen Grundstück. Doch das soll sich ändern. Die Wobag kaufte die Fläche und die drei Gebäude von Immobilienhändler Manfred Vogler.

Lange Zeit stand das Eckhaus in der August-Bebel-Straße leer. Hier war zuletzt das Jobcenter untergebracht. Mit der Wobag zieht nun neues Leben ein. Das Gebäude neben dem ehemaligen Jobcenter (l.) wird abgerissen und als Wohn- und Geschäftshaus neu hochgezogen. Quelle: JANA FRANKE

Der entsprechende Vertrag ist im Frühjahr unterzeichnet worden. Im Winter 2020, spätestens im Frühjahr 2021, will die Wobag ihren Firmensitz dorthin verlegen. Mit Kauf und Sanierung investiert die Wobag insgesamt vier Millionen Euro. Das jetzige Verwaltungsgebäude soll mit dem Umzug verkauft werden.

Bauruinen verschwinden

Kräftig gewerkelt wird seit Juli in der unter Denkmalschutz stehenden Villa, in der vor dem Jobcenter zu DDR-Zeiten der Rat des Kreises und nach der Wende die Kreisverwaltung und später die Deutsche Bank ihren Sitz hatte. Das Haus Nummer 5 bleibt nicht erhalten. „Es wird abgerissen und als Wohn- und Geschäftshaus neu hochgezogen“, erläutert Wobag-Geschäftsführerin Uta Woge. Im Obergeschoss ist es mit der Villa verbunden. Dort wird eine Wand gezogen.

Bis hierhin und nicht weiter: In der oberen Etage waren zwei Häuser miteinander verbunden - das Jobcenter und das marode Gebäude links daneben. Hier wird nun eine Wand gezogen. Der Nebenbau wird abgerissen und als Wohn- und Geschäftshaus neu hochgezogen. Quelle: JANA FRANKE

Im Erdgeschoss der Villa werden die Mitarbeiter der Wobag ihren Arbeitsplatz bekommen, die direkten Kontakt mit den Mietern haben. Ein großer Empfangsbereich soll für die Kunden geschaffen werden. „Derzeit ist es so, dass die Mieter gar nicht so recht wissen, wohin sie müssen, wenn sie unser Verwaltungsgebäude betreten“, erläutert Uta Woge.

Platz ist am jetzigen Standort wenig, die Büros platzen sprichwörtlich aus allen Nähten. „Unser Archiv zum Beispiel ist an drei Standorten verteilt“, verdeutlicht die Geschäftsführerin. Doppelt so viel Platz wie jetzt hat das Unternehmen später.

Die Buchhaltung und die Geschäftsführung werden in der oberen Etage Büroräume haben. In dem Trakt, in dem die AOK ihren Sitz hatte, sollen andere Unternehmen die Möglichkeit haben, Büroräume einzurichten. „Wir vermieten das Gebäude im Ganzen oder etagenweise“, blickt Uta Woge voraus. Interessenten können sich gern bei der Wobag melden.

Uta Woge, Geschäftsführerin der Wobag Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Im zweiten Bauabschnitt soll das Haus Nummer 5 abgerissen werden. Es entstehen eine Gewerbefläche und drei Wohnungen mit Balkonen und Dachterrasse. Die Scheune wird im dritten Bauabschnitt in Angriff genommen. „Vorstellen können wir uns auch hier einen Neubau mit Carportanlagen im unteren Bereich und Appartements im Obergeschoss“, erklärt Uta Woge.

Wie alles begann

Am 1. Oktober wird das 60-jährige Jubiläum der Wobag gefeiert – im Hof des zukünftigen Firmensitzes. Eingeladen sind auch alle Mieter und Geschäftspartner. Ab 14.30 Uhr wartet ein buntes Programm mit Livemusik, Tombola und Animation für Kinder auf die Gäste. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung in die Villa verlegt.

Rückblick: Mit sieben Beschäftigten ist die Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV) am 1. Oktober 1959 gegründet worden. Für Stadt, Privatpersonen und Institutionen wurden 55 Häuser verwaltet, weitere 75 waren als sogenanntes Volkseigentum zugewiesen worden. Im Bestand waren zudem 220 Wohnungen. Die mussten zunächst instand gesetzt und weitere trotz wenig Baumaterial geschaffen werden, da es in Grevesmühlen nicht genügend Wohnraum gab.

Von 1961 bis 1971 entstanden vor allem Wohnungen in der Puschkinstraße und im Questiner Weg sowie in der Klützer Straße. Finanziert wurden die Neubauten über Staatsbank-Kredite. Im Jahr 1972 verwalteten 44 Arbeitskräfte 1281 Wohnungen. Trotz neuer Wohngebiete – Ploggenseering, Grüner Ring und Am Wasserturm – reichte der Wohnraum für die Grevesmühlener nicht aus. Der Wohnungsbestand und auch die Anzahl der Mitarbeiter erhöhte sich von Jahr zu Jahr. 111 Beschäftigte waren es 1989.

Die Wobag, wie sie heute besteht, wurde am 18. September 1991 aus der KWV heraus gegründet und als 100-prozentige Tochter der Stadt verselbstständigt. Die großen Wohngebiete sind umfassend modernisiert worden. Das Unternehmen stellte sich auf Jung und Alt gleichermaßen ein – sie schuf Wohngebiete mit Eigenheimen und seniorengerechte Wohnungen. Heute verwalten 22 Mitarbeiter etwa 2300 Wohnungen in Grevesmühlen, Boltenhagen, Gadebusch und Dorf Mecklenburg.

Von Jana Franke