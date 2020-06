Wochenendtipp für Grevesmühlen: Diesen Garten sollten Sie sich unbedingt ansehen

Die Wetteraussichten sind blendend und die Aussicht auf den Garten von Ingelore Borchert in Pogez bei Carlow (Landkreis Nordwestmecklenburg) noch viel besser. Auf knapp einem Hektar gibt es dort alles, was grünt und blüht. Vor allem die Tulpenbäume stehen derzeit in voller Blüte. Am Sonntag öffnet der Garten für Besucher.